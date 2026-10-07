Carolina Mejía plantea convertir conectividad en productividad y reforzar apoyo a las mipymes

La alcaldesa del Distrito Nacional destacó en EmprendeLab que 1,446 jóvenes han pasado por Centro Futuro, 60 % de ellos mujeres, y defendió más formación y financiamiento para quienes comienzan a emprender

Bartolo García

Santo Domingo.– Carolina Mejía afirmó que la innovación tecnológica, la productividad como política de Estado y un mayor respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas deben ocupar un lugar central en el desarrollo de República Dominicana, durante su participación en EmprendeLab 2026, iniciativa organizada por Promipyme.

La alcaldesa del Distrito Nacional planteó que el país ha avanzado en conectividad y adopción tecnológica, pero sostuvo que el siguiente reto consiste en convertir ese acceso en productividad, creación de negocios y nuevas oportunidades económicas, especialmente para jóvenes y emprendedores.

Como ejemplo, Mejía presentó los resultados de Centro Futuro, iniciativa impulsada desde la Alcaldía del Distrito Nacional junto a otras instituciones para ofrecer capacitación técnico-profesional gratuita. Según informó, 1,446 jóvenes han pasado por el programa y el 60 % son mujeres, mientras algunos egresados ya han conseguido empleo o iniciado emprendimientos. Ayuntamiento del Distrito Nacional

La ejecutiva municipal sostuvo además que la productividad debe vincularse de manera directa con la formación y las necesidades de las empresas, creando condiciones para que el talento dominicano encuentre oportunidades de crecimiento dentro del país.

Mejía también consideró necesario diseñar mecanismos de financiamiento para quienes están comenzando a emprender, acompañados de capacitación y seguimiento para reducir las dificultades que enfrentan los nuevos negocios durante sus primeras etapas. Promipyme

En esa misma línea, planteó fortalecer la preparación de los emprendedores en finanzas, digitalización, ventas y exportación, al considerar que el acceso al crédito debe ir acompañado de conocimientos que permitan convertir una idea en una actividad productiva sostenible.

“Esa es la lógica de Centro Futuro, y esa debe ser la lógica de un país que apuesta por sus emprendedores”, expresó Mejía durante su intervención, al destacar la importancia de conectar capacitación, tecnología y oportunidades económicas. MiradaRD

Al concluir, la alcaldesa aseguró que desde el Gobierno del Distrito Nacional continuará impulsando iniciativas de formación y apertura de oportunidades para la juventud. “El futuro de este país ya está trabajando, aunque todavía muchos no lo sepan”, manifestó al cerrar su participación en EmprendeLab.