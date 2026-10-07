Cirilo Moronta entiende que el reto actual es optimizar, no eliminar el voto en el exterior

SANTO DOMINGO, R. D.- El diputado Cirilo Moronta, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción No. 1 del exterior, advirtió hoy sobre la importancia de la preservación del voto del dominicano en el exterior por ser esto una conquista democrática fundamental que consolida los derechos ciudadanos de la diáspora y fortalece la representatividad política de la nación.

En primera instancia abogo por el reconocimiento de los derechos de ciudadanía ya que emigrar no equivale a renunciar a la patria. La Constitución de la República Dominicana consagra el derecho al sufragio para todos los ciudadanos aptos, independientemente de que residan dentro o fuera del territorio nacional. Negar el voto en el exterior significaría privar constitucionalmente de sus derechos políticos a una población que mantiene intactos sus vínculos con el país.

Moronta indicó que es una reciprocidad ante el aporte socioeconómico a la diáspora dominicana que es uno de los motores financieros más importantes del país a través del envío constante de remesas, la inversión en viviendas, el turismo y el sustento de miles de familias de manera permanente.

“Otorgar el derecho al voto es un acto de justicia y reciprocidad estatal que valida su impacto en el desarrollo nacional, demostrando que su valor para el país supera la mera contribución económica”, aseguró el legislador perremeista.

De igual manera recordó el representante de la circuscripción No. 1 del exterior el peso demográfico y representatividad política, señalando que el padrón electoral en el extranjero posee una fuerza masiva que se desglosa en: Porcentaje del electorado que ha llegado a representar entre el 7% y el 12% del padrón general, lo que equivale o supera a la población votante de las provincias más grandes del país. De hecho, la República Dominicana ostenta uno de los porcentajes de votantes en el exterior más altos de América Latina en relación con su padrón general.

Recordó que las diputaciones de ultramar surgen porque los dominicanos ausentes no solo eligen al presidente, sino que cuentan con representación directa en el Congreso Nacional mediante los legisladores elegidos en tres circunscripciones internacionales.

Definió como un voto con independencia política y conciencia donde históricamente, diversos analistas señalan que el voto en el exterior se caracteriza por ser libre de clientelismo político directo. Al no depender de incentivos económicos inmediatos del gobierno o de los ayuntamientos locales, los electores en el extranjero suelen ejercer un voto de conciencia más independiente, sirviendo habitualmente como un “voto de castigo” cuando no están conformes con la gestión del partido oficialista.

El diputado Cirilo Moronta entiende que el reto actual es optimizar, no eliminar el voto en el exterior alegando que la abstención electoral en el extranjero (causada muchas veces por las largas distancias, horarios laborales y complicaciones de tráfico en grandes metrópolis) constituye un desafío logístico que debe resolverse.

“La postura institucional dicta que el rol del Estado consiste en acercar los colegios electorales, mejorar la información y facilitar el ejercicio del derecho, ya que la abstención bajo ninguna circunstancia justifica la eliminación de una garantía democrática ganada a lo largo de décadas”, finalizó diciendo Moronta.