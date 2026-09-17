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BANFONDESA logra calificación A de REDCAMIF por sus estándares de transparencia

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BANFONDESA logra calificación A de REDCAMIF por sus estándares de transparencia

La entidad recibió el Certificado de Transparencia 2025 por la calidad y confiabilidad de la información reportada al sector de las finanzas inclusivas

Bartolo García

Santiago, República Dominicana.– Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA) recibió la calificación A en el Certificado de Transparencia 2025 otorgado por la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF), en reconocimiento a la calidad de la información financiera y social que reporta.

La distinción fue concedida en el marco de la Campaña Anual de Recolección de Información Financiera 2025, una iniciativa regional orientada a promover datos oportunos, comparables y confiables para fortalecer el sector de las microfinanzas en Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con los criterios establecidos por REDCAMIF, la calificación A reconoce a las instituciones que reportan información de cartera y clientes, estados financieros auditados y al menos una evaluación complementaria de riesgo o desempeño social.

Cristian Reyna Tejada, presidente de BANFONDESA, afirmó que el reconocimiento reafirma la importancia que la entidad atribuye a la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la información que comparte con sus grupos de interés.

“Más que una calificación, representa una motivación para seguir fortaleciendo una cultura basada en la confianza, la integridad y el servicio a nuestros clientes, familias y comunidades”, expresó Reyna Tejada al valorar la distinción recibida.

BANFONDESA señaló que el reconocimiento también refleja su enfoque en la generación de información clara y confiable, como parte de sus prácticas institucionales dirigidas a fortalecer la confianza dentro del ecosistema financiero inclusivo.

Con esta certificación, BANFONDESA mantiene su apuesta por ampliar el acceso a servicios financieros bajo estándares de transparencia y calidad, al tiempo que continúa desarrollando iniciativas dirigidas a familias y emprendedores en la República Dominicana.

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