Barrick activa Punto VIDA en Pueblo Viejo con 66 respondientes contra la violencia

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, participó en la implementación de la iniciativa, que habilita una red interna de orientación y asistencia para colaboradores y contratistas.

Bartolo García

Cotuí, Sánchez Ramírez.– Barrick Pueblo Viejo puso en marcha el programa Punto VIDA con una red de 66 colaboradores y contratistas certificados como primeros respondientes, además de un espacio habilitado en su Centro de Salud Ocupacional para orientar y canalizar casos relacionados con violencia de género, intrafamiliar o sexual.

La implementación de la iniciativa contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, cuya institución lidera la estrategia Punto VIDA. Su participación formó parte de la articulación entre el sector público y privado para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante situaciones de violencia.

Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de apoyo dentro del entorno laboral. “Ninguna mujer debería sentirse sola frente a una situación de violencia”, expresó al referirse a la incorporación de la empresa a la estrategia VIDA.

El esquema funciona mediante una red de personas previamente capacitadas para actuar como primeros respondientes. Los 66 certificados pertenecen a distintas áreas de la minera y a empresas contratistas, entre ellas Codemon, ConstrucZambrana, Lilium, Rendering y Presecon.

Como parte de la iniciativa, Barrick Pueblo Viejo habilitó un Punto VIDA certificado dentro de su Centro de Salud Ocupacional, que operará bajo principios de confidencialidad, respeto y atención centrada en la persona.

Punto VIDA es una iniciativa del Ministerio de Interior y Policía, respaldada por decreto presidencial y articulada con instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional. Su propósito es acercar los servicios de orientación, acogida y asistencia a mujeres en situación de riesgo, sin que necesariamente tengan que acudir inicialmente a un destacamento policial.

En Pueblo Viejo, el programa tendrá carácter interno y estará dirigido exclusivamente a colaboradores y contratistas. La empresa indicó además que las mujeres representan el 29% de su fuerza laboral y señaló que la iniciativa refuerza sus mecanismos de prevención, identificación y acompañamiento ante situaciones de violencia.