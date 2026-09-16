Clínica Diosa Los Jardines responde a señalamientos y afirma que opera con habilitación vigente

El centro médico rechazó afirmaciones atribuidas a un abogado, informó sobre una notificación legal y aseguró que cuenta con autorización del Ministerio de Salud Pública

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines respondió a señalamientos atribuidos al abogado Pedro Domínguez Brito y afirmó que cuenta con la habilitación correspondiente para ofrecer servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva, además de otras especialidades médicas.

Según el comunicado emitido por la institución, Domínguez Brito habría cuestionado públicamente la habilitación del centro para realizar procedimientos estéticos y habría formulado señalamientos sobre supuestas malas prácticas médicas relacionadas con el caso de una paciente. La clínica rechazó esas afirmaciones y sostuvo que no se corresponden con la documentación que posee.

El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la Clínica La Diosa, informó que, tras la difusión de esas declaraciones, fue notificado el Acto de Alguacil No. 11032/2026 el 14 de septiembre, mediante el cual se puso en mora a Domínguez Brito y se le otorgó un plazo de 24 horas para retirar las expresiones cuestionadas. La institución indicó además que se reservó el derecho de ejercer las acciones legales que considere pertinentes.

Sobre su situación regulatoria, la clínica aseguró que posee habilitación otorgada por el Ministerio de Salud Pública bajo el código A011172, que, de acuerdo con su versión, le permite brindar servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), anestesiología y otras especialidades.

La institución también comunicó que el doctor Juan Oscar Polanco Cirineo fue desvinculado del centro el 25 de julio de 2024 y sostuvo que esa decisión fue notificada en la misma fecha a la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a la composición societaria, la clínica señaló que la titularidad y administración corresponden a sus actuales propietarios, establecidos legalmente desde la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2022.

Finalmente, el Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de las normativas dominicanas y la seguridad de sus pacientes, y afirmó que continuará defendiendo la documentación que, según sostiene, respalda sus operaciones.