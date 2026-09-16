FEILIJ 2026 abre en Santo Domingo con seis días de actividades gratuitas para niños y jóvenes

La feria se celebra hasta el 20 de septiembre en Ágora Mall con libros, teatro, cuentacuentos, conferencias y propuestas para fomentar la lectura
Bartolo García
Santo Domingo.– La sexta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (FEILIJ 2026) abrió sus puertas en Ágora Mall, donde permanecerá hasta el 20 de septiembre con una programación gratuita dedicada a promover la lectura desde edades tempranas.
Organizada por Ediciones Toral y LeaRD, la feria reúne durante seis días libros, cuentacuentos, obras de teatro, conferencias y actividades relacionadas con la ciencia en el primer nivel del centro comercial, con horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
El director de Ediciones Toral y LeaRD, Juan Carlos Toral, afirmó durante la apertura que República Dominicana se encuentra ante una nueva etapa para la literatura infantil y juvenil, con oportunidades para fortalecer el vínculo entre los libros y las nuevas generaciones.
“La importancia de la lectura en la formación de las próximas generaciones no puede ser subestimada”, expresó Toral, quien resaltó su aporte al desarrollo del vocabulario y las habilidades lingüísticas, así como a la formación de ciudadanos más informados, críticos y compasivos.
El organizador consideró necesario fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado mediante alianzas y proyectos que permitan ampliar los recursos destinados al fomento de la lectura, la cultura y la educación.
La programación de FEILIJ 2026 incluye la participación de escritores, ilustradores y editoriales de República Dominicana, además de actividades educativas y culturales dirigidas a niños, jóvenes, familias y profesionales vinculados con la literatura infantil y juvenil.
Como parte de la agenda, UNIBE colaborará nuevamente con un ciclo de conferencias académicas para profesores, psicólogos y especialistas en literatura infantil y juvenil, programado para este miércoles 16 de septiembre en horas de la tarde en el salón de actos de la universidad.
Conversación
Sé el primero en comentar