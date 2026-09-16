FEILIJ 2026 abre en Santo Domingo con seis días de actividades gratuitas para niños y jóvenes

La feria se celebra hasta el 20 de septiembre en Ágora Mall con libros, teatro, cuentacuentos, conferencias y propuestas para fomentar la lectura

Bartolo García

Santo Domingo.– La sexta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (FEILIJ 2026) abrió sus puertas en Ágora Mall, donde permanecerá hasta el 20 de septiembre con una programación gratuita dedicada a promover la lectura desde edades tempranas.

Any González, Rosario Ramírez y Verónica Álvarez

Victoria Soto y Nicole Winter

Organizada por Ediciones Toral y LeaRD, la feria reúne durante seis días libros, cuentacuentos, obras de teatro, conferencias y actividades relacionadas con la ciencia en el primer nivel del centro comercial, con horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Hans Kuehn y Avelino Stanley

El director de Ediciones Toral y LeaRD, Juan Carlos Toral, afirmó durante la apertura que República Dominicana se encuentra ante una nueva etapa para la literatura infantil y juvenil, con oportunidades para fortalecer el vínculo entre los libros y las nuevas generaciones.

Luly Rocha y Luis José German juntos a sus hijos Mateo y Miranda German Rocha

Vista aérea 6ta. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (Feilij 2026).

“La importancia de la lectura en la formación de las próximas generaciones no puede ser subestimada”, expresó Toral, quien resaltó su aporte al desarrollo del vocabulario y las habilidades lingüísticas, así como a la formación de ciudadanos más informados, críticos y compasivos.

Emery Colomby

El organizador consideró necesario fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado mediante alianzas y proyectos que permitan ampliar los recursos destinados al fomento de la lectura, la cultura y la educación.

Ana Palacio y Camila Artiles

La programación de FEILIJ 2026 incluye la participación de escritores, ilustradores y editoriales de República Dominicana, además de actividades educativas y culturales dirigidas a niños, jóvenes, familias y profesionales vinculados con la literatura infantil y juvenil.

Acely Almonte y Guido Gil

Como parte de la agenda, UNIBE colaborará nuevamente con un ciclo de conferencias académicas para profesores, psicólogos y especialistas en literatura infantil y juvenil, programado para este miércoles 16 de septiembre en horas de la tarde en el salón de actos de la universidad.