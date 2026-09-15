Las EDE ampliarán sus catálogos de servicio y el horario de atención a sus clientes

La iniciativa “Conoce tu factura” busca facilitar la comprensión del consumo y la factura eléctrica, fortalecer la atención presencial y ofrecer mayores oportunidades de orientación a los usuarios.

Santo Domingo, República Dominicana. – Con el propósito de proporcionar mayores facilidades, reforzar los mecanismos de atención y respuestas a sus clientes, las empresas distribuidoras de electricidad ampliarán sus catálogos de servicios y extenderán los horarios de labores desde el 16 de septiembre al 16 de octubre de 2026.

A partir de estas medidas, los centros de servicio al cliente de Edesur, Edenorte y Edeeste laborarán de lunes a domingos en horario extendido de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, durante el referido periodo.

La jornada comprenderá el desarrollo de una campaña educativa con el objetivo de que el usuario tenga siempre a mano de manera sencilla y expedida el cálculo de su factura, conozcan su consumo y cuente con herramientas para hacer un uso más consciente de la energía.

Como parte de este abordaje, las oficinas comerciales incorporarán un primer contacto de orientación, mediante el cual los clientes podrán recibir explicaciones personalizadas sobre su factura, especialmente cuando manifiesten inquietudes relacionadas con el consumo.

Este servicio busca que el usuario pueda conocer mejor los elementos que inciden en el valor final de su factura, su comportamiento y la escala tarifaria aplicable, utilizando un lenguaje sencillo y cercano.

La orientación no limita ni condiciona el derecho de los clientes a presentar reclamaciones y ser atendidos de manera oportuna. Los usuarios que consideren que existe una situación que debe ser revisada podrán presentar su reclamación a través de los canales establecidos, conforme a los procedimientos vigentes. La iniciativa procura, precisamente, que cada cliente tenga acceso a la información que le permita comprender mejor su caso y recibir atención oportuna.

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a este servicio, se extenderán los horarios de atención en las oficinas comerciales principales, de manera que más usuarios puedan acudir en horarios convenientes para recibir orientación, realizar sus gestiones y plantear sus inquietudes.

Asimismo, se continuará promoviendo el uso de los canales de atención remota, como una alternativa para quienes necesiten información o asistencia sin tener que desplazarse hasta una oficina comercial.

La campaña contempla que la información ofrecida durante la orientación pueda ser entregada por escrito o mediante medios digitales, permitiendo que el cliente conserve la explicación y pueda consultarla posteriormente. De esta manera, el proceso procura ir más allá de una conversación puntual y convertirse en una herramienta útil para comprender el consumo y la factura.

Las EDE resaltaron que informar, escuchar y atender forman parte de un mismo compromiso de servicio. Por ello, “Conoce tu factura” se desarrolla como una iniciativa de acompañamiento al cliente, que fortalece la transparencia, facilita el acceso a la información y contribuye a una relación más cercana con las comunidades.

En ese sentido, las empresas reiteraron su disposición de continuar mejorando sus canales de atención, ampliando las oportunidades de orientación y promoviendo una cultura de consumo responsable, poniendo a disposición de los usuarios herramientas que les permitan conocer mejor su comportamiento energético.

“No se trata solamente de cuánto pagaste, sino también de cuánto consumiste y de entender por qué. Conocer la factura es el primer paso para conocer nuestro consumo.”

Con “Conoce tu factura”, apuestan por una atención más cercana, transparente y educativa, en la que cada pregunta del cliente sea una oportunidad para informar, orientar y generar confianza, sin limitar su derecho a reclamar.