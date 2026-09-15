República Dominicana brilla en los Latin American Wedding & MICE Awards 2026

El país obtiene más de 30 reconocimientos y será sede de LAWA 2027 en Santo Domingo

Santo Domingo. — La República Dominicana tuvo una participación histórica en la séptima edición de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA) 2026, al lograr más de 30 reconocimientos que destacan la calidad, creatividad y profesionalismo del sector turístico nacional en el ámbito de bodas y eventos.

El momento cumbre de la noche fue para Pedro Vargas, Presidente de Vargas Servicios de Catering & Eventos, quien recibió el Gran Premio a la Trayectoria por su destacada labor en la industria de bodas y eventos en Latinoamérica.

“Recibir este Gran Premio es un honor inmenso y un compromiso aún mayor. Este reconocimiento es para todo el equipo humano y para cada proveedor dominicano que día a día eleva el nombre de nuestro país. Gracias a su trabajo, República Dominicana hoy es sinónimo de celebraciones inolvidables”, expresó Pedro Vargas.

Talento dominicano reconocido

Además de Vargas, una amplia representación del sector fue premiada por su excelencia, consolidando a RD como potencia en turismo de romance:

Alberto Belliard (BME), Alfonso Rosario (Fotochera), Anyeli Payero, Casas del XVI, Renaissance Jaragua Hotel & Casino, The White Dress, Somos Viaje Punta Cana, Elvira Sepulveda (Peinados de Bodas), Di Fiore, Proexpord, Giovanna Vasquez, Licormart, Grupo Ilusiones, Grupo AR (LuxArt), Mercaflor, DJ FOX, Armony, Karens Novias, Leo Subervi & Orquesta, Manuel Adames, MJ Convention, Soluciones Ingeniosas, Pilar Ricart Planner, Casa Club Hemingway, Alberto Martin, Roma Art Design, VR Virna Reynoso, Daunys Sanchez Studio, Batuta, Pasteleria Rosario, Danu Visuals, entre otros.

La organización también destacó la labor de firmas aliadas que hacen posible estos logros: Copa Airlines, MJ Convention, Sound Light, Batuta, Renaissance Jaragua Hotel & Casino, JW Marriott, AV Events RD, Dauny Studio y Danu Visuals.

Santo Domingo será sede de LAWA 2027

Tras el éxito de la delegación dominicana, la organización de LAWA anunció que República Dominicana ha sido elegida como sede oficial de los Latin American Wedding & MICE Awards 2027, a celebrarse en Santo Domingo.

“Que el mundo venga a Santo Domingo en 2027 es la oportunidad de mostrar nuestra hospitalidad, nuestra infraestructura y el talento que tenemos. Vamos a recibir a Latinoamérica con los brazos abiertos y con la calidad que nos caracteriza”, añadió Vargas.

Impacto económico

El turismo de bodas y MICE representa una inversión clave para la economía, dinamizando una amplia red de proveedores: hoteles, centros de convenciones, restaurantes, decoradores, fotógrafos y creativos. Con modernos centros de convenciones y una oferta hotelera de primer nivel, República Dominicana está lista para recibir eventos de gran magnitud.

Con estos galardones y la próxima sede, el país reafirma su posicionamiento como el destino líder del Caribe para celebrar el amor y hacer negocios.