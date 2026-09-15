Belkys Cuello asume la Vicepresidencia de CILA y fortalece la representación dominicana en el sector inmobiliario internacional

La profesional dominicana ejercerá la Vicepresidencia Norte de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana durante el período 2026–2027, en un momento en que el desarrollo inmobiliario representa una importante fuente de inversión extranjera para el país.

Santo Domingo, República Dominicana.— La elección de la profesional dominicana Belkys Cuello como vicepresidenta Norte del Consejo Directivo de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) para el período 2026–2027 fortalece la presencia de República Dominicana en los espacios regionales donde se discuten las tendencias, desafíos y oportunidades de una industria cada vez más globalizada.

Cuello fue electa durante el XI Congreso Inmobiliario Latinoamericano, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, en el marco de CIMI360 2026. La nueva gestión de CILA, encabezada por el ingeniero mexicano Ignacio Lacunza, plantea una agenda orientada a fortalecer las competencias de los profesionales inmobiliarios, desarrollar nuevas herramientas de negocio, ampliar el acceso a oportunidades de inversión.

Para República Dominicana, contar con una profesional del país en la directiva de CILA abre un espacio de participación en conversaciones relacionadas con la profesionalización, el intercambio de conocimiento, la inversión y la generación de nuevas conexiones comerciales para el sector.

“Representar a República Dominicana en CILA significa llevar la experiencia, los desafíos y las oportunidades de nuestro mercado a una conversación regional, pero también traer conocimiento, conexiones y nuevas posibilidades para nuestros profesionales”, resaltó Belkys Cuello.

También señaló esto como una oportunidad para desarrolladores e inversionistas.“Cuando hablamos de internacionalización, no hablamos solamente de que un corredor pueda vender una propiedad fuera del país. Hablamos también de que un proyecto dominicano pueda ser presentado, conocido y conectado con profesionales, compradores e inversionistas en 18 países. Esa es una oportunidad que nuestros desarrolladores y constructoras deben mirar con visión internacional”.

Su experiencia en la dirigencia gremial y su trabajo en el ámbito internacional de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) forman parte de un recorrido que ahora la lleva a asumir una responsabilidad dentro de una organización que busca impulsar la transformación de la industria a escala continental.

Un sector con un peso creciente en la economía dominicana

La relevancia de esta representación internacional adquiere una dimensión particular al observar el peso que tienen la construcción y el desarrollo inmobiliario en la economía dominicana.

De acuerdo con cifras del Banco Central de la República Dominicana, durante el primer semestre de 2026 el país recibió US$3,276.5 millones en inversión extranjera directa (IED), un crecimiento de 7.7 % respecto al mismo período de 2025. De ese monto, el desarrollo inmobiliario captó el 12.4 % de los flujos de IED, equivalente a aproximadamente US$406 millones, confirmándose como uno de los sectores relevantes para la captación de capital extranjero.

A esto se suma el comportamiento reciente de la construcción. En junio de 2026, esta actividad registró un crecimiento interanual de 14.9 %, contribuyendo aproximadamente con el 30 % del crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) de ese mes. El Banco Central también reportó un incremento de 22.6 % en el crédito destinado a la construcción frente a junio de 2025.

“El sector inmobiliario tiene una importancia enorme para la economía dominicana. Por eso, esta posición no la asumo únicamente como un reconocimiento personal, sino como una oportunidad para aportar a una industria que genera inversión, empleos y desarrollo. Mi compromiso es trabajar para que podamos seguir fortaleciendo nuestras capacidades y aprovechar mejor las oportunidades que existen en nuestro país y en la región.”

Conexión de mercados y profesionalización

Uno de los retos que plantea la nueva gestión de CILA es lograr que la internacionalización deje de ser una posibilidad limitada a grandes empresas y pueda convertirse en una herramienta accesible para profesionales y negocios de distintos tamaños.

La elección de Belkys Cuello marca así un nuevo capítulo en la participación dominicana dentro de la agenda inmobiliaria de América y coloca al país en una posición desde la cual puede continuar fortaleciendo sus relaciones, compartir su experiencia y aprovechar nuevas oportunidades de conexión con otros mercados.