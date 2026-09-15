República Dominicana conquista París y fortalece su conectividad con Europa durante la feria turística de Top Resa

De RD participan en Top Resa más de 21 coexpositores, entre cadenas hoteleras, aerolíneas y operadores turísticos

París, Francia, 15 de septiembre. –República Dominicana refuerza su posicionamiento en el mercado europeo con una destacada participación en la feria turística IFTM Top Resa, que lleva a cabo aquí durante dos días.

El ministro de Turismo, David Collado, quien encabeza la delegación dominicana en Top Resa, destacó la importancia de esta feria, una de las más importantes de Europa, donde se presenta ante compradores, turoperadores, agencias de viajes y líderes de la industria una propuesta que integra negocios, conectividad aérea, cultura, gastronomía y experiencias.

Dijo que Francia mantiene un papel estratégico dentro del mercado europeo para el turismo dominicano. Durante 2025, República Dominicana recibió 132,747 turistas extranjeros residentes en Francia.

Collado afirma que la participación de República Dominicana en Top Resa busca fortalecer, en otros objetivos, las alianzas con nuestros socios, ampliando la conectividad y mostrando un destino cada vez más diverso, que combina playas extraordinarias con cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias únicas.

“Europa es un mercado estratégico para República Dominicana, y cada nueva ruta representa más que un vuelo: significa nuevas oportunidades para nuestro turismo, nuestros destinos y nuestras comunidades”, indicó el ministro Collado.

En esta nueva versión de Top Resa, República Dominicana cuenta con la presencia de más de 21 coexpositores, entre cadenas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos, DMCs y empresas vinculadas al sector, reflejando la fortaleza y diversidad de la oferta turística del país.

Entre las empresas participantes se encuentran Casa de Campo Resort & Villas, Catalonia Hotels & Resorts, Hyatt, Karisma Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, Moon Palace, Alltra, Viva Resorts by Wyndham, Zemi Miches, AERODOM, Air Europa, SKYhigh Dominicana y Amhsa Marina, entre otras.

Durante los días de feria, la delegación dominicana desarrolla una amplia agenda de encuentros comerciales y reuniones estratégicas orientadas a fortalecer las relaciones con los principales socios europeos, generar nuevas oportunidades de negocio, ampliar la conectividad y continuar diversificando la llegada de visitantes al país.

En 2026, el mercado muestra una evolución positiva: entre enero y agosto el país registra 112,056 turistas procedentes de Francia, lo que representa un crecimiento de 14.3 % frente al mismo período de 2025, equivalente a 14,039 visitantes adicionales.

Francia se posiciona además como el noveno mercado emisor hacia República Dominicana durante este período.

Uno de los principales ejes de la participación de República Dominicana en IFTM Top Resa es la presentación de importantes novedades en materia de conectividad aérea, que fortalecen el acceso de los viajeros europeos a distintos destinos del país.

Air Caraïbes continúa consolidando su apuesta por República Dominicana con operaciones hacia tres aeropuertos dominicanos: Punta Cana, Santo Domingo y Samaná. A esta oferta se suma Air France, que reforzará la conexión directa entre París-Charles de Gaulle y Punta Cana a partir del 30 de noviembre de 2026, con tres frecuencias semanales, ampliando las posibilidades de acceso directo desde uno de los mercados europeos prioritarios para el turismo dominicano.

Italia también se incorpora con una importante novedad. ITA Airways iniciará el 30 de noviembre de 2026 su nueva ruta directa Roma Fiumicino–Santo Domingo, marcando la entrada de la aerolínea italiana al Caribe. La operación comenzará con una frecuencia semanal y aumentará a dos vuelos por semana a partir de mediados de diciembre.

Estas operaciones representan un avance significativo dentro de la estrategia de diversificación y fortalecimiento de la conectividad europea del destino.

Más allá de su agenda comercial, República Dominicana convierte su participación en IFTM Top Resa en una experiencia viva de su identidad, llevando al corazón de París una muestra de sus tradiciones, sabores, música y riqueza cultural.

El espacio dominicano incorpora una experiencia dedicada al larimar y al ámbar, dos elementos emblemáticos del patrimonio natural y artesanal del país, presentados de manera experiencial para acercar a los visitantes a su historia, procedencia y valor cultural.

La gastronomía dominicana también ocupa un papel protagonista, con un menú temático y degustaciones inspiradas en diferentes regiones del territorio nacional.

La propuesta incluye platos y productos como chivo, chen-chén, camarones de Sánchez, emulsión de coco, frutas tropicales, buche de perico y coctelería de inspiración dominicana, entre otras expresiones de la cocina local.

La experiencia se complementa con bailarines y artistas dominicanos, llevando a París la fuerza del merengue y la bachata y convirtiendo el espacio en una muestra de la alegría, hospitalidad y riqueza cultural que distinguen al país.

Con su participación en IFTM Top Resa, el Ministerio de Turismo continúa desarrollando una estrategia orientada a fidelizar mercados consolidados, fortalecer la conectividad, abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar una República Dominicana cada vez más diversa y competitiva.

La presencia del país en IFTM Top Resa reafirma su apuesta por Europa como uno de sus mercados estratégicos y su visión de continuar llevando al mundo una oferta turística en la que convergen sol y playa, cultura, gastronomía, naturaleza, lujo, aventura y experiencias auténticamente dominicanas.