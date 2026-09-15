República Dominicana presenta roster Copa Mundial de Béisbol U15 a celebrarse en México

Se jugará del 25 de septiembre al 4 de octubre y nuestro país competirá en el Grupo A que completan Japón, México, Cuba, Alemania y Sudáfrica



Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Béisbol, (Fedom) presentó el roster oficial de la selección nacional que representará al país en la Copa Mundial de Béisbol U15 2026, organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).



El torneo se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre en las ciudades mexicanas de Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo, con la participación de 12 selecciones: Japón, México, Cuba, Alemania, Sudáfrica, China Taipéi, Nicaragua, Australia, República Checa, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.



La República Dominicana quedó ubicada en el Grupo A, cuyos partidos se celebrarán en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida. La escuadra quisqueyana se enfrentará durante la ronda preliminar a Japón, México, Cuba, Alemania y Sudáfrica.



La selección de jugadores fue el resultado de un amplio proceso de prácticas, evaluación y juegos de fogueos, que duró un mes y medio, en el que participaron jugadores procedentes de diferentes programas que respaldan la Fedom, contribuyendo con desarrollo del talento juvenil en el país.



Entre las academias participantes se encuentran: MVP-Miguelón, Ozuna Factory, International Prospect League (I.P.L.), Jaime Ramos, Sandy Nin, Otro Nivel, Edwin Encarnación y José Burdiel Academy.



Este proceso permitió al cuerpo técnico evaluar las condiciones físicas, defensivas y ofensivas de los peloteros convocados, así como, su desempeño en el pitcheo, disciplina, versatilidad y capacidad para competir internacionalmente.



El combinado nacional estará conformado por 20 jugadores nacidos entre 2011 y 2012, incluyendo lanzadores, receptores, jardineros y jugadores del cuadro. Varios de los seleccionados pueden desempeñarse en más de una posición, lo que ofrecerá diferentes alternativas estratégicas durante la competencia.



Roster oficial (orden alfabético por apellido)



1.⁠ ⁠Báez de la Cruz, Brandon Moisés — jugador del cuadro

2.⁠ ⁠Burgos Rubio, Airam Heinz — lanzador zurdo

3.⁠ ⁠Cabrera Roque, Raylin Enmanuel — lanzador derecho

4.⁠ ⁠Castillo Inoa, Welington Daniel — receptor

5.⁠ ⁠Collado García, Josué Enmanuel — receptor

6.⁠ ⁠Félix Brea, Alan — lanzador derecho

7.⁠ ⁠Figueroa Martes, Milfree Enmanuel — jugador del cuadro

8.⁠ ⁠García Hiche, Ángel David — jardinero

9.⁠ ⁠Heredia Santana, Axel Smarlin — jugador del cuadro

10.⁠ ⁠Herrera Aybar, Ransiel — jugador del cuadro

11.⁠ ⁠Herrera Roa, Yeiden Yonell — jugador del cuadro

12.⁠ ⁠Jhonson Capois, Hiddekel Sebastián — jardinero

13.⁠ ⁠Marrero Cruz, Carlos — jugador del cuadro

14.⁠ ⁠Montás, Ángel Azhael — jugador del cuadro

15.⁠ ⁠Ogando, Luís Ángel — lanzador

16.⁠ ⁠Paulino Mercedes, Esmailin Manuel — lanzador

17.⁠ ⁠Peralta Belén, Ángel Esmil — jardinero

18.⁠ ⁠Ramos Familia, Luis Sebastián — lanzador derecho

19.⁠ ⁠Sánchez Segura, Norky Anderson — jugador del cuadro

20.⁠ ⁠Tejeda Yoyo, Alexander — jardinero/lanzador — 2012

Cuerpo técnico y personal de apoyo



•⁠ ⁠Welington Castillo – dirigente

•⁠ ⁠Joselito Canó Soriano — asistente del dirigente

•⁠ ⁠Sergio Andrés Méndez Flores — entrenador

•⁠ ⁠Elvin del Rosario Castro — entrenador

•⁠ ⁠Francisco Adonis Natera — entrenador

•⁠ ⁠Jovanny Rosario de los Santos — entrenador

•⁠ ⁠Álvaro Manuel Samboy Beltré — entrenador

•⁠ ⁠Emyi Capellán Almonte — preparador físico

•⁠ ⁠Miguel Madé Carela Reyis — preparador físico

•⁠ ⁠Miguel Amaurys Nina — delegado



La participación en este campeonato mundial constituye una importante plataforma para el desarrollo y la proyección internacional de los jóvenes peloteros, quienes tendrán la oportunidad de competir contra 11 países que lograron su calificación en base a talento y son los mejores de los diferentes continentes del mundo.