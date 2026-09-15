Rafael Monsanto Báez celebra 56 años de trayectoria en el periodismo de Santiago

Con 73 años de edad, “El Viejo Mon” repasa una carrera que abarca radio, prensa escrita, televisión y medios digitales desde 1970

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El periodista Rafael Monsanto Báez, conocido entre sus colegas como “El Viejo Mon”, celebra este 15 de septiembre 56 años de ejercicio profesional, una trayectoria iniciada en 1970 y desarrollada en la radio, la prensa escrita, la televisión y, posteriormente, en los medios digitales.

Nacido en Santiago y criado en Pedregal, San José de las Matas, Monsanto comenzó su carrera en medios como el desaparecido periódico El Sol y el noticiario La Situación Mundial, dirigido por Ramón de Luna. Más adelante trabajó en Mundo Noticias, difundido por Radio Libertad, y en Cibao Informativo, fundado por Adriano de la Rosa en Radio Cibao.

Su paso por la prensa escrita incluyó colaboraciones y labores en El Sol, La Información y El Nacional de Ahora, mientras que en televisión formó parte del noticiario del Canal 7 Cibao, dirigido por Marcos Tejeda Céspedes, a quien ha definido como una figura fundamental en su formación profesional.

Posteriormente, Monsanto se integró al Canal 29, donde fue una de las voces estelares de noticias, ocupó funciones como subdirector de prensa y luego director. También trabajó como presentador en el canal 25, hoy Telemedios 8, y coordinó contenidos para el programa Hechos y Gente, producido por Carlos Ramírez Báez.

Otro capítulo importante de su trayectoria fue su participación en Contacto con el Pueblo, espacio transmitido por el desaparecido Canal 53 de Cibao TV Club, donde interactuó con personas de distintos sectores sociales. En la actualidad también participa como voz noticiosa en un programa producido por la comunicadora Bélgica Suárez en el Canal 29.

Monsanto Báez mantiene además su propio proyecto digital, Santiagodigital.net, medio que describe como una de las iniciativas que mayor satisfacción le ha generado. Según relata, dedica parte de la madrugada a actualizar sus contenidos para que estén disponibles desde las primeras horas del día.

A sus 73 años y con 56 dedicados al periodismo, Monsanto afirma sentirse orgulloso de haber elegido esta profesión y recuerda las dificultades que enfrentó para abrirse paso en los medios de Santiago. “El Viejo Mon” sostiene que continuará ejerciendo el periodismo mientras pueda, respaldado por una carrera construida entre la experiencia, la perseverancia y su vínculo permanente con la comunicación.