Santiago prepara nuevo plan urbano ante acelerado crecimiento de la ciudad

Alcaldía y Ministerio de la Presidencia prevén tener lista en dos meses la propuesta actualizada del Plan de Ordenamiento Territorial

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago y el Ministerio de la Presidencia avanzan en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), un instrumento destinado a organizar el crecimiento urbano, orientar nuevas inversiones y establecer criterios para el desarrollo futuro del municipio.

El alcalde Ulises Rodríguez recibió este martes al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, con quien revisó el progreso de los trabajos y la coordinación técnica entre el Gobierno central y el Ayuntamiento para completar el proceso.

Rodríguez informó que, conforme al cronograma establecido, en aproximadamente dos meses estaría listo el proyecto actualizado, tras lo cual comenzaría el proceso de formalización del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago.

El ejecutivo municipal sostuvo que disponer de una herramienta adaptada a las condiciones actuales permitirá orientar mejor la expansión de la ciudad, facilitar nuevas inversiones y establecer reglas claras para el desarrollo urbano. También valoró el acompañamiento técnico del Ministerio de la Presidencia durante la revisión.

Por su parte, Paliza consideró fundamental actualizar los mecanismos de planificación ante el crecimiento registrado por Santiago. El ministro afirmó que la huella urbana de la ciudad se ha triplicado desde 2019, año en que fue aprobado el último Plan de Ordenamiento Territorial.

Paliza también informó que el Gobierno trabaja en la contratación de expertos internacionales para elaborar un plan de ordenamiento territorial de la Gran Región de Santiago, iniciativa que contempla municipios comprendidos desde Puerto Plata hasta La Vega y busca establecer una visión regional del desarrollo.

En el encuentro participaron además la vicealcaldesa Mariana Moreno; el secretario general, Arismendi Dajer; representantes del Concejo de Regidores y funcionarios municipales y del Gobierno central. La actualización busca dotar a Santiago de nuevas herramientas para ordenar su expansión y responder a las transformaciones urbanas, económicas y poblacionales de los últimos años.