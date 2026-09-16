Suprema Corte cierra vía de recurso y deja firme condena contra Jean Alain Rodríguez

La SCJ declaró inadmisible el recurso del exprocurador y mantiene la indemnización de RD$2 millones a favor del periodista Marino Zapete

Bartolo García

Santo Domingo.– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez contra la sentencia que lo condenó a indemnizar al periodista Marino Zapete Corniel por daños morales.

La decisión está contenida en la sentencia SCJ-PS-26-1757, dictada el 31 de agosto de 2026, en la que el tribunal concluyó que Rodríguez Sánchez no acreditó el interés casacional exigido por la Ley núm. 2-23. Debido a ello, la Suprema Corte no examinó el fondo de las objeciones presentadas.

Con la inadmisibilidad del recurso, permanece vigente la sentencia emitida el 26 de agosto de 2024 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ordenó a Rodríguez Sánchez pagar RD$2 millones a Zapete como reparación por daños morales.

La decisión también mantiene un interés judicial de 1.5 % mensual desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total. En ese proceso, la demanda contra Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del exprocurador, fue rechazada, mientras que la Corte determinó que no habían sido probados daños materiales.

El litigio tiene su origen en informaciones difundidas por Zapete el 25 de septiembre de 2019 en su programa El Jarabe de Zapete, transmitido por Teleradio América, donde presentó una investigación relacionada con contratos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL.

De acuerdo con los antecedentes recogidos en las sentencias, dos de esos contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez en representación de la empresa, mientras Zapete solicitó públicamente que las contrataciones fueran investigadas.

Maybeth Rodríguez Sánchez remitió posteriormente una comunicación en la que negó ser o haber sido suplidora del Estado y presentó una acusación penal privada por difamación contra el periodista, proceso del cual desistió en 2020. La decisión de la Suprema Corte deja sin variación la condena civil previamente establecida contra el exprocurador.