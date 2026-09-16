Santiago propone integrar sus archivos históricos al nuevo Archivo Regional del Cibao

El Ayuntamiento plantea articular fondos municipales, públicos y privados para apoyar la planificación, la investigación y la gestión regional

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La vicealcaldesa Mariana Moreno destacó la apertura del Archivo Regional del Cibao y valoró el papel del historiador Roberto Cassá, director del Archivo General de la Nación (AGN), en el impulso de la descentralización archivística, al considerar que la nueva infraestructura puede convertirse en una herramienta para la investigación, la planificación y la toma de decisiones sobre el futuro de Santiago y la región.

Moreno sostuvo que los archivos pueden trascender su función de conservación histórica para convertirse en fuentes de información sobre la evolución territorial, institucional, económica y social. A su juicio, planos, actas, fotografías, mapas, expedientes y otros documentos permiten comprender las transformaciones experimentadas por las ciudades y los factores que han incidido en su desarrollo.

La vicealcaldesa relacionó esta visión con la Ley General de Archivos 481-08, que creó el Sistema Nacional de Archivos y estableció disposiciones para la conservación, organización, protección y acceso al patrimonio documental dominicano. Señaló que la normativa incluye a los ayuntamientos y contempla archivos regionales como mecanismos de descentralización.

En ese contexto, manifestó la disposición del Ayuntamiento de Santiago de trabajar junto al AGN para integrar progresivamente el Archivo Histórico de Santiago con el nuevo Archivo Regional del Cibao, mediante un programa que contemple identificación, clasificación, conservación preventiva, digitalización y organización de fondos documentales.

Moreno explicó que la iniciativa podría incorporar, previa consulta con el alcalde Ulises Rodríguez, a instituciones públicas, empresas privadas, universidades, organizaciones profesionales, entidades sociales y familias que posean documentos de valor histórico, respetando la propiedad y las normas archivísticas correspondientes.

Según la funcionaria, la documentación organizada podría servir de soporte para estudios urbanos, diagnósticos territoriales, investigaciones históricas, proyectos de infraestructura, recuperación de espacios patrimoniales y formulación de políticas públicas. “Una ciudad que planifica y construye su futuro necesita conocer con precisión su pasado”, afirmó.

Finalmente, Moreno reiteró la intención de acompañar al Archivo General de la Nación en la posible creación de un Programa Regional de Patrimonio Documental del Cibao, articulando fondos municipales, públicos y privados. La propuesta busca reducir la dispersión documental y fortalecer su uso como fuente de conocimiento para la gestión pública, la investigación y la planificación regional.