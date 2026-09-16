El Jacagüero
Nacionales

Abinader supervisa obras clave en Santiago: alcantarillado de Licey y ampliación del Aeropuerto del Cibao

Por El Jacaguero0 comentarios
Abinader supervisa obras clave en Santiago: alcantarillado de Licey y ampliación del Aeropuerto del Cibao

La primera etapa del sistema sanitario de Licey al Medio entrará en funcionamiento en enero de 2027, mientras la nueva terminal aérea alcanza un 66% de ejecución

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader supervisó este miércoles dos proyectos estratégicos para Santiago: el sistema de alcantarillado sanitario de Licey al Medio y la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, obras que avanzan con el objetivo de fortalecer el saneamiento y aumentar la capacidad de conectividad aérea de la región.

HSXB1X1XAAA8cUC?format=jpg&name=large

Durante el recorrido por Licey al Medio, acompañado del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, el mandatario verificó los avances de la planta de tratamiento de aguas residuales, que presenta un 90% de ejecución, mientras la primera etapa del sistema está prevista para entrar en funcionamiento en enero de 2027.

En cuanto a la red sanitaria, ya han sido instalados 45 kilómetros de tuberías, equivalentes al 85% del proyecto, por lo que restarían aproximadamente 7.9 kilómetros para completar la extensión total estimada. La obra está concebida para mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales, fortalecer las condiciones sanitarias y contribuir a la protección del medioambiente.

Posteriormente, Abinader visitó los trabajos de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao, donde se construye una nueva terminal para llegadas y salidas de pasajeros, equipada con sistemas de seguridad y facilidades acordes con los estándares internacionales de la aviación civil.

HSXayOsWgAAYCFu?format=jpg&name=large

El presidente explicó que el aeropuerto maneja actualmente unos 2.3 millones de pasajeros y que la nueva terminal permitirá duplicar su capacidad, lo que, según afirmó, mejorará significativamente la calidad del servicio y reforzará la conexión de la región Norte con ciudades de Estados Unidos.

HSXayPLXcAA TaK?format=jpg&name=large

La primera fase de la nueva infraestructura aeroportuaria alcanza un 66% de ejecución y está prevista para concluir a mediados de 2027. El ingeniero Manuel Santana explicó que uno de los principales cambios será la separación de los procesos, con el nivel dos destinado a las salidas y el nivel uno a las llegadas.

HSXayOnWgAAW7Mu?format=jpg&name=large

Abinader señaló además que la ampliación del aeropuerto, junto con proyectos como la carretera del Ámbar y el Puerto de Manzanillo, contribuirá a fortalecer la región Norte como un eje estratégico de desarrollo. Las autoridades consideran que estas obras permitirán ampliar la conectividad, dinamizar la economía regional y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

El Jacaguero

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Conversación

Sé el primero en comentar

Comparte tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con .

Continúa leyendo

Noticias relacionadas