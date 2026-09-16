Abinader supervisa obras clave en Santiago: alcantarillado de Licey y ampliación del Aeropuerto del Cibao

La primera etapa del sistema sanitario de Licey al Medio entrará en funcionamiento en enero de 2027, mientras la nueva terminal aérea alcanza un 66% de ejecución

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader supervisó este miércoles dos proyectos estratégicos para Santiago: el sistema de alcantarillado sanitario de Licey al Medio y la ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao, obras que avanzan con el objetivo de fortalecer el saneamiento y aumentar la capacidad de conectividad aérea de la región.

Durante el recorrido por Licey al Medio, acompañado del director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, el mandatario verificó los avances de la planta de tratamiento de aguas residuales, que presenta un 90% de ejecución, mientras la primera etapa del sistema está prevista para entrar en funcionamiento en enero de 2027.

En cuanto a la red sanitaria, ya han sido instalados 45 kilómetros de tuberías, equivalentes al 85% del proyecto, por lo que restarían aproximadamente 7.9 kilómetros para completar la extensión total estimada. La obra está concebida para mejorar el manejo y tratamiento de las aguas residuales, fortalecer las condiciones sanitarias y contribuir a la protección del medioambiente.

Posteriormente, Abinader visitó los trabajos de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao, donde se construye una nueva terminal para llegadas y salidas de pasajeros, equipada con sistemas de seguridad y facilidades acordes con los estándares internacionales de la aviación civil.

El presidente explicó que el aeropuerto maneja actualmente unos 2.3 millones de pasajeros y que la nueva terminal permitirá duplicar su capacidad, lo que, según afirmó, mejorará significativamente la calidad del servicio y reforzará la conexión de la región Norte con ciudades de Estados Unidos.

La primera fase de la nueva infraestructura aeroportuaria alcanza un 66% de ejecución y está prevista para concluir a mediados de 2027. El ingeniero Manuel Santana explicó que uno de los principales cambios será la separación de los procesos, con el nivel dos destinado a las salidas y el nivel uno a las llegadas.

Abinader señaló además que la ampliación del aeropuerto, junto con proyectos como la carretera del Ámbar y el Puerto de Manzanillo, contribuirá a fortalecer la región Norte como un eje estratégico de desarrollo. Las autoridades consideran que estas obras permitirán ampliar la conectividad, dinamizar la economía regional y generar nuevas oportunidades de crecimiento.