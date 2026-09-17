Banco Popular suma US$1,600 millones en proyectos energéticos y apuesta por las renovables

El 46% de la cartera energética aprobada por la entidad en República Dominicana corresponde a proyectos de energía renovable
Bartolo García
Santo Domingo.– El Banco Popular Dominicano informó que su cartera de proyectos energéticos aprobados a agosto de 2026 ronda los US$1,200 millones en República Dominicana, de los cuales un 46% corresponde a iniciativas de energía renovable.
A ese monto se suman US$400 millones en proyectos energéticos aprobados por Popular Bank Ltd., filial bancaria en Panamá con licencia internacional, elevando a cerca de US$1,600 millones el volumen conjunto de financiamientos vinculados al sector energético.
Las cifras fueron presentadas por Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión del Banco Popular, durante el Foro de Economía & Negocios República Dominicana 2026, organizado por Forbes República Dominicana en alianza con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Durante el panel sobre financiamiento e infraestructura energética, Bou explicó que el Popular complementa el crédito bancario tradicional con fondos de inversión, instrumentos de deuda, participaciones de capital y esquemas de project finance, destinados a facilitar proyectos de generación, almacenamiento e infraestructura.
A la cartera de financiamiento se agregan alrededor de US$383 millones en inversiones en instrumentos de deuda y participaciones de capital en empresas energéticas, realizadas por AFI Popular, Popular Bank e Inversiones Popular.
Bou indicó que los proyectos que buscan acceder a financiamiento de largo plazo deben contar con certeza jurídica y regulatoria, solidez técnica, capacidad de generar flujos financieros estables y promotores con experiencia y capacidad financiera.
El Banco Popular señaló que su respaldo al sector energético, especialmente a las iniciativas vinculadas con fuentes renovables, forma parte de su estrategia de sostenibilidad y de su condición de signatario de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una matriz energética más diversificada y eficiente en República Dominicana.
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