Banco Popular suma US$1,600 millones en proyectos energéticos y apuesta por las renovables

El 46% de la cartera energética aprobada por la entidad en República Dominicana corresponde a proyectos de energía renovable

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco Popular Dominicano informó que su cartera de proyectos energéticos aprobados a agosto de 2026 ronda los US$1,200 millones en República Dominicana, de los cuales un 46% corresponde a iniciativas de energía renovable.

A ese monto se suman US$400 millones en proyectos energéticos aprobados por Popular Bank Ltd., filial bancaria en Panamá con licencia internacional, elevando a cerca de US$1,600 millones el volumen conjunto de financiamientos vinculados al sector energético.

Las cifras fueron presentadas por Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión del Banco Popular, durante el Foro de Economía & Negocios República Dominicana 2026, organizado por Forbes República Dominicana en alianza con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

El Banco Popular Dominicano participó en el Foro de Economía & Negocios República Dominicana 2026, donde destacó su liderazgo en el financiamiento al sector energético nacional.

Durante el panel sobre financiamiento e infraestructura energética, Bou explicó que el Popular complementa el crédito bancario tradicional con fondos de inversión, instrumentos de deuda, participaciones de capital y esquemas de project finance, destinados a facilitar proyectos de generación, almacenamiento e infraestructura.

A la cartera de financiamiento se agregan alrededor de US$383 millones en inversiones en instrumentos de deuda y participaciones de capital en empresas energéticas, realizadas por AFI Popular, Popular Bank e Inversiones Popular.

Bou indicó que los proyectos que buscan acceder a financiamiento de largo plazo deben contar con certeza jurídica y regulatoria, solidez técnica, capacidad de generar flujos financieros estables y promotores con experiencia y capacidad financiera.

El Banco Popular señaló que su respaldo al sector energético, especialmente a las iniciativas vinculadas con fuentes renovables, forma parte de su estrategia de sostenibilidad y de su condición de signatario de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una matriz energética más diversificada y eficiente en República Dominicana.