DGJP, SENASA y COREPOL unifican control de planes de salud para policías pensionados

La resolución conjunta establece reglas para facturación, descuentos en nómina y conciliación de saldos de los planes complementarios de salud

Bartolo García

Santo Domingo.– La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), el Seguro Nacional de Salud (SENASA) y el Comité de Retiro de la Policía Nacional (COREPOL) firmaron una resolución administrativa conjunta para regular la facturación, las retenciones y el control de los planes de salud complementarios dirigidos a pensionados, jubilados de la Policía Nacional y sus dependientes.

El acuerdo establece un procedimiento unificado para la facturación, los descuentos aplicados en nómina y la conciliación de saldos, además de delimitar las responsabilidades de cada institución dentro del esquema administrativo.

El director general de la DGJP, Juan Rosa, destacó que la resolución permitirá definir con mayor claridad las funciones de las instituciones involucradas en la gestión de estos planes de salud.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, señaló que la institución atraviesa un proceso de transformación y resaltó la importancia de las alianzas con entidades públicas y privadas dentro de ese proceso.

El director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, valoró la cooperación mantenida con la Policía Nacional y reiteró el compromiso de acompañar a quienes prestan o prestaron servicio en la institución. “La razón de ser de nuestra institución es brindar la tranquilidad y el respaldo necesario”, expresó.

El titular del COREPOL, coronel Carlos Peña Méndez, reconoció al equipo técnico que participó en la elaboración de la resolución y destacó especialmente el trabajo de la teniente coronel Yesenia Montes de Oca, a quien atribuyó un papel relevante durante los meses de coordinación.

La Resolución Conjunta fue firmada en el Palacio de la Policía Nacional, con la presencia de funcionarios de las entidades involucradas, y establece un marco común para la gestión de los planes complementarios de salud de policías pensionados, jubilados y sus dependientes.