Gobierno aprueba Presupuesto 2027 por más de RD$2 billones con mayor inversión pública

La propuesta contempla RD$1.84 billones en gasto presupuestario y eleva en 19.7% el gasto de capital, con énfasis en educación, salud e infraestructura

Bartolo García

Santo Domingo.– El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027, con erogaciones totales por RD$2,036,844.2 millones.

La propuesta contempla ingresos por RD$1,510,574.5 millones y un gasto presupuestario de RD$1,837,856.0 millones, equivalentes al 15.7% y 19.2% del Producto Interno Bruto (PIB), respectivamente. El marco macroeconómico prevé un crecimiento real de 4.75% y una inflación promedio de 4.5%.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el gasto de capital aumentará 19.7% respecto al presupuesto inicial de 2026, mientras que el gasto corriente crecerá 12.3%, dando mayor peso a las inversiones de largo plazo.

Entre las prioridades figuran educación, salud, protección social, infraestructura, productividad e institucionalidad, en correspondencia con Meta RD 2036 y las 10 metas priorizadas por el Gobierno. Para educación se mantiene la asignación equivalente al 4% del PIB.

En infraestructura, el proyecto incluye recursos para el Monorriel de Santiago, la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, así como proyectos de agua potable, saneamiento, carreteras, sistemas de transporte integrado y mejoramiento de viviendas.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, explicó que la propuesta busca preservar un déficit fiscal razonable y mantener las prioridades sociales, mientras que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la orientación de las inversiones hacia el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida.

El Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 será remitido al Congreso Nacional antes del primero de octubre para su conocimiento. En la misma reunión, el Consejo de Ministros conoció además el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial.