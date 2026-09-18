CNM preselecciona 88 aspirantes tras revisar 90 postulaciones

El Consejo recibió 367 propuestas vinculadas a 65 candidatos, pero el total de personas inscritas fue de 90; dos quedaron fuera tras la revisión de expedientes

Bartolo García

Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó que 88 aspirantes continúan en el proceso de evaluación, luego de revisar las 90 postulaciones formalmente inscritas durante la convocatoria.

Durante el período habilitado, la Secretaría recibió 367 propuestas correspondientes a 65 candidatos, lo que significa que una misma persona pudo haber sido propuesta en más de una ocasión. De esos 65 candidatos, 58 completaron formalmente su postulación.

A esos aspirantes se sumaron personas que se inscribieron directamente sin haber sido propuestas por terceros, por lo que el total general de postulantes ascendió a 90. Del grupo registrado, 38 son mujeres y 52 son hombres.

El CNM se reunió este jueves 17 de septiembre de 2026 para ponderar cada uno de los expedientes recibidos, conforme a los requisitos y criterios establecidos en la convocatoria. La sesión fue presidida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Tras la revisión de la documentación, dos postulantes fueron excluidos, por lo que el proceso continuará con 88 aspirantes preseleccionados. El Consejo indicó que los detalles de esas decisiones serán consignados posteriormente en el acta correspondiente.

A partir de este viernes 18 de septiembre, luego de la publicación formal de la lista, la ciudadanía dispondrá de un plazo adicional de tres días para presentar objeciones o reparos contra cualquiera de los 88 postulantes preseleccionados.

El Consejo Nacional de la Magistratura reiteró que el proceso continuará bajo los criterios establecidos en la normativa y con énfasis en la transparencia, el orden y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.