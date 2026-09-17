Puerto Plata recibe cuatro cruceros con más de 16,700 pasajeros en un solo día

Taíno Bay y Amber Cove concentraron la llegada simultánea de las embarcaciones, con un movimiento económico potencial estimado en US$1.67 millones

Bartolo García

Puerto Plata.– Puerto Plata recibió de manera simultánea cuatro cruceros en las terminales Taíno Bay y Amber Cove, movilizando 16,714 pasajeros y 5,806 tripulantes, según informó la Autoridad Portuaria Dominicana, en una jornada de alta actividad turística para la provincia.

La institución indicó que la llegada conjunta de las embarcaciones genera oportunidades para actividades vinculadas al transporte, excursiones, gastronomía, artesanía, comercio y otros servicios turísticos, al tiempo que fortalece la presencia de Puerto Plata dentro del turismo de cruceros de República Dominicana.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, afirmó que el crecimiento de esta industria debe traducirse en mayores beneficios para las comunidades. “Cada crucero que llega representa oportunidades para nuestra gente”, expresó al destacar su impacto en el empleo y la actividad comercial.

Tomando como referencia un gasto promedio proyectado de US$100 por pasajero, los 16,714 visitantes representarían un movimiento económico potencial de aproximadamente US$1.67 millones durante la jornada. La estimación corresponde únicamente al gasto de los pasajeros y no incluye el consumo de los tripulantes.

En la Terminal Turística Taíno Bay atracaron el Adventure of the Seas, procedente de Port Canaveral, con 3,739 pasajeros y 1,193 tripulantes, y el Celebrity Beyond, procedente de Miami, con 3,175 pasajeros y 1,419 tripulantes.

En Amber Cove, ubicada en Maimón, arribaron el Mardi Gras, procedente de Grand Turk, con 5,547 pasajeros y 1,763 tripulantes, y el Carnival Vista, procedente de Port Canaveral, con 4,253 pasajeros y 1,431 tripulantes.

La jornada se produce en medio del crecimiento de las operaciones de cruceros en la provincia. Hasta agosto de 2026, Taíno Bay registraba 800,680 visitantes y proyectaba cerrar el año con alrededor de 1.22 millones de cruceristas, mientras Amber Cove acumulaba 700,578 pasajeros, consolidando a Puerto Plata como uno de los principales destinos de este segmento turístico en República Dominicana.