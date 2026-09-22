UNIROMANA y Banco López de Haro acuerdan becas y nuevo apoyo tecnológico por cinco años

El convenio contempla becas, servicios bancarios para estudiantes y aportes tecnológicos destinados a fortalecer la comunidad universitaria en La Romana

Bartolo García

La Romana.– La Universidad UNIROMANA y el Banco López de Haro firmaron un convenio de colaboración con una vigencia de cinco años, mediante el cual ambas instituciones ampliarán una relación de cooperación que, según informaron, acompaña al proyecto universitario desde sus primeras etapas.

El acuerdo incluye apoyo a programas de becas para estudiantes, así como la incorporación de servicios bancarios dirigidos a los miembros de la comunidad universitaria, con el propósito de contribuir al desarrollo de la institución y ampliar las facilidades disponibles dentro del campus.

Como parte de la alianza, el Banco López de Haro realizó un aporte de equipos tecnológicos que serán destinados al nuevo Aula IT Banco López de Haro, espacio concebido para respaldar la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito universitario.

La denominación del aula reconoce la colaboración de la entidad financiera con UNIROMANA y busca poner en valor su respaldo al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la universidad en La Romana.

Durante el acto, UNIROMANA entregó al Banco López de Haro una placa de reconocimiento como Mecenas de la institución educativa, destacando su apoyo y acompañamiento al proyecto universitario desde sus orígenes.

El convenio contempla además la instalación de un cajero automático y stands con servicios bancarios dirigidos a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros dentro de las instalaciones educativas.

Con esta alianza, UNIROMANA y el Banco López de Haro reafirmaron su compromiso de desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a ampliar las oportunidades para los estudiantes y fortalecer la educación superior en la Región Este de República Dominicana.