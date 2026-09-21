Policía investiga ataque en casa de Julián Oro Duro; artista permanece estable

Las autoridades investigan cómo ingresaron los responsables y la hora exacta de la muerte de Zeneida Socorro Castillo

Bartolo García

Santo Domingo Este.– Las autoridades confirmaron la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, durante un incidente ocurrido en la residencia de la pareja en San Isidro, mientras el artista permanece ingresado y en condición estable.

La Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación para establecer cómo accedieron los responsables a la vivienda y a qué hora se produjo el ingreso. Esos elementos forman parte de las pesquisas y todavía no han sido esclarecidos oficialmente.

Las autoridades también trabajan para determinar la hora exacta de la muerte de Castillo, de 60 años, dato que permanece bajo investigación y que deberá ser precisado a partir de las diligencias correspondientes.

En cuanto al estado del artista, el Hospital General de la Plaza de la Salud confirmó que Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, se encuentra estable, consciente y bajo observación y seguimiento médico.

El músico, de 58 años, fue recibido la mañana de este lunes 21 de septiembre en la sala de emergencias del centro asistencial. El hospital indicó que continúan las evaluaciones médicas para determinar su evolución clínica.

La Plaza de la Salud señaló que cualquier actualización sobre su condición será ofrecida a través de los canales institucionales y con la debida autorización, respetando la confidencialidad y privacidad del paciente.

En una entrevista concedida antes del hecho al pódcast 10 preguntas, Oro Duro había mencionado a su esposa entre las personas que marcaron su vida, destacando el apoyo que recibió de ella durante su carrera. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.