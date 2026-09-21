EDENORTE avanza en la modernización eléctrica de Santiago con la presentación de las Subestaciones Omsa y Gurabo

Santiago.– EDENORTE Dominicana realizó vistas públicas en distintos sectores de Santiago para presentar los proyectos de construcción de las nuevas subestaciones Omsa y Gurabo, iniciativas que contribuirán a fortalecer la capacidad de la red eléctrica, reducir pérdidas técnicas y mejorar la continuidad y calidad del servicio para más de 68,000 usuarios.

Estas subestaciones forman parte del Programa para Mejorar el Sistema de Distribución Nacional, una iniciativa del Gobierno dominicano que busca aumentar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda eléctrica. El programa contempla financiamiento del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).

La subestación Omsa, que estará ubicada en la carretera La Ciénaga, San Francisco de Jacagua, beneficiará a más de 24,700 familias de comunidades como La Ciénaga, Los Salados, Las Antillas y Jacagua. Por su parte, la subestación Gurabo, que se construirá en la autopista Circunvalación Norte, fortalecerá el suministro eléctrico para más de 43,500 usuarios en sectores como Gurabo, Tamboril, Don Pedro, Pontezuela y El Dorado.

Ambas instalaciones están proyectadas como subestaciones convencionales al aire (AIS), con un transformador de potencia de 40-50 MVA, capacidad de transformación de 138/12.47 kV y seis salidas de media tensión, infraestructura concebida para responder al crecimiento de la demanda y mejorar la flexibilidad operativa de la red.

En cumplimiento con las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y del organismo financiador OFID, EDENORTE socializó los aspectos ambientales y sociales de los proyectos, en el marco de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y los planes específicos de gestión correspondientes a proyectos clasificados como Categoría B.

Como parte de este proceso se contempla la participación de organizaciones comunitarias e instituciones locales, la creación de Comités de Seguimiento Local, Puntos de Información Ciudadana y un Mecanismo de Quejas y Reclamos, disponible para las personas vinculadas con las zonas de influencia de las obras.

Con estas iniciativas, EDENORTE avanza en el fortalecimiento de una infraestructura eléctrica más moderna, segura y con mayor capacidad para acompañar el desarrollo de las comunidades de Santiago.