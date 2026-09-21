Cámara Santo Domingo entrega el Premio José Manuel Armenteros a Marcos Troncoso

Con el galardón se reconoce los aportes del homenajeado en el proceso de creación del marco legal de Reestructuración Mercantil.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Cámara Santo Domingo entregó el Premio José Manuel Armenteros 2026 al abogado y contador público Marcos Troncoso Mejía en reconocimiento a su labor en la creación del marco legal de Reestructuración Mercantil, así como por su respaldo al ecosistema emprendedor a través de la figura de los inversionistas ángeles.

“Este reconocimiento expresa nuestra gratitud por una colaboración constante, profesional y, sobre todo, desinteresada, puesta al servicio del fortalecimiento de nuestra Cámara y de las instituciones que acompañan el desarrollo de la libre empresa”, expresó la presidenta de la Cámara, Lucile Houellemont.

De su lado, la abogada y vocal de la Junta Directiva de la Cámara, Mary Fernández, expresó que además de su participación en el proceso de discusión de la referida legislación, Troncoso impulsó la creación del Comité de Seguimiento de la Ley dentro de la Cámara y participó activamente en él desde el año 2015 hasta marzo de 2025. “La comisión que ha llevado a cabo este proceso, así como el trabajo orientado a proponer modificaciones al Reglamento 20-17 de aplicación de la Ley 141-15, no podría haberse realizado sin el trabajo arduo, comprometido y tesonero de Marcos Troncoso”, afirmó Fernández.

La Cámara Santo Domingo, en representación de Fedocámaras, funge como la entidad encargada de elegir y coordinar con los tribunales a los funcionarios – verificadores, conciliadores y liquidadores- que intervienen en los procesos de insolvencia.

El homenajeado, quien estuvo acompañado por sus familiares, expresó que siente “gran satisfacción por haber tenido la oportunidad de apoyar a la Cámara en parte de sus actividades y en su comisión de Reestructuración Mercantil desde el año 2017”.

Troncoso es abogado, notario y contador público autorizado, y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia como ejecutivo y consultor, con especial énfasis en finanzas, operaciones, negocios y reestructuración mercantil. Su práctica profesional ha estado estrechamente vinculada a la reorganización empresarial, las finanzas, las fusiones y adquisiciones y la aplicación de la Ley 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes.

La entrega del reconocimiento fue encabezada por Lucile Houellemont y el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Daniel Peña. Por parte de la Cámara participaron en la entrega Mary Fernández y Dolores Pozo Perelló. El acto contó con la asistencia de destacadas personalidades del ámbito jurídico y empresarial, como el pasado presidente del Tribunal Constitucional, el señor Milton Ray Guevara, y Carlos, Alfonso y Fernando Armenteros, hijos de José Manuel Armenteros.

Con la creación de este galardón, la Cámara rinde honor a José Manuel Armenteros, un hombre visionario que con su dedicación y entrega dejó aportes invaluables al desarrollo sostenible del país. Armenteros fue un destacado ingeniero civil, empresario y filántropo dominicano que presidió la Cámara Santo Domingo entre 1989 y 2006, y se destacó por su labor en favor del fortalecimiento del sector empresarial dominicano. Su visión y liderazgo permitieron estrechar relaciones comerciales e impulsar oportunidades de negocio con países del Caribe inglés y se destacó como líder empresarial en las negociaciones de importantes acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y Centroamérica.

Durante la ceremonia de entrega del Premio se presentó un vídeo en el que el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar, habló de la amistad que lo unió al pasado presidente de la Cámara y de sus aportes al empresariado.