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SeNaSa alerta a prestadores sobre uso indebido de códigos médicos

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La institución advirtió, mediante un comunicado, que los códigos son personales e intransferibles y que su uso irregular puede generar medidas administrativas o legales

Bartolo García

Santo Domingo.– El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) emitió una alerta dirigida a su red de prestadores de servicios de salud sobre el uso correcto de los códigos asignados para la prestación y facturación, al recordar que estos son personales, exclusivos e intransferibles.

En el comunicado, SeNaSa precisó que los códigos no pueden ser prestados, cedidos, alquilados ni vendidos bajo ninguna circunstancia, y reiteró que cada profesional es responsable del uso del código que le ha sido asignado.

La institución señaló que los servicios registrados y facturados mediante un código deben corresponder exclusivamente a las atenciones realizadas por su titular, conforme a las condiciones contractuales establecidas entre la ARS y los prestadores.

SeNaSa advirtió además que permitir que otro profesional utilice un código ajeno, o emplearlo para facturar servicios que no hayan sido realizados por su titular, constituye una irregularidad que puede dar lugar a medidas administrativas o legales, dependiendo de la naturaleza de los hechos y de la normativa vigente.

La entidad indicó que la correcta identificación del profesional que brinda cada atención representa una garantía para los afiliados y para los propios médicos, además de contribuir a preservar la transparencia y la integridad de los procesos dentro del sistema de salud.

SeNaSa exhortó tanto a los prestadores de su red como a la población afiliada a reportar cualquier práctica irregular que identifiquen. Para esos fines, informó que están disponibles las Vías Especializadas de Denuncias, a través del correo [email protected] y de la línea telefónica *345.

La institución reafirmó su compromiso de fortalecer los controles sobre el uso de los recursos, los procesos de facturación y la calidad de los servicios ofrecidos a sus afiliados, insistiendo en el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el uso de los códigos de los prestadores.

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