CIDEL gradúa jóvenes locutores en Baitoa y anuncia ampliación de espacios de formación

Los participantes completaron el curso “Descubriendo mi voz”, desarrollado junto al Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso en Los Ciruelos

Bartolo García

Santiago.– El Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL), en coordinación con el Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso, celebró en Los Ciruelos, Baitoa, la graduación del curso básico de locución “Descubriendo mi voz”, con la participación de autoridades locales, dirigentes comunitarios, familiares y amigos de los graduandos.

Durante el acto, Alfredo Matías, director ejecutivo del CIDEL, destacó la importancia de capacitar a los jóvenes en áreas como la locución, al considerar que este tipo de formación les proporciona herramientas para su desarrollo profesional y personal, además de facilitarles conocimientos para emprender sus propios proyectos.

Matías señaló que el centro dispone de espacios que serán ampliados y modernizados para que los nuevos locutores puedan desarrollar programas y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Al cierre de la actividad, los motivó a continuar fortaleciendo sus habilidades y a producir contenidos que orienten e inspiren a otros jóvenes.

El curso forma parte de las actividades de la Escuela de Arte y Tiempo Libre, donde también se impartirán talleres de pintura, danza, folclore, serigrafía, teatro y locución, con el propósito de promover el arte y la cultura como herramientas para el desarrollo personal y la transformación social.

La iniciativa es desarrollada conjuntamente con Fundación Solidaridad y Fundación Balms para la Infancia, en alianza con el Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso y con el cofinanciamiento de la Cooperación Galega. En la ceremonia también estuvo presente Katia Lambis, de Fundación Solidaridad.

Franklin Peña, vicepresidente del Club Cultural y Deportivo Amor y Progreso, expresó durante sus palabras de bienvenida que la organización continuará respaldando las iniciativas dirigidas a beneficiar a los residentes de la comunidad. La facilitadora Arelis Albino Díaz, por su parte, resaltó los resultados alcanzados por los participantes y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos mediante distintos programas.

Durante la graduación fueron entregados los certificados a los participantes. Yajaira Pichardo tuvo a su cargo la oración de invocación, Dariely Genao Morel ofreció las palabras de agradecimiento y Ashley López realizó la maestría de ceremonias. La actividad también contó con la participación de los escritores Fello Estévez y Noel Rodríguez, quienes compartieron algunas de sus décimas.