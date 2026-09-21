Santiago celebrará por primera vez el Festival de la Luna del Cibao este 26 de septiembre

La jornada será gratuita en el Parque Central e incluirá gastronomía, danzas tradicionales, Kung Fu, Tai Chi y actividades para toda la familia

Bartolo García

Santiago.– La ciudad de Santiago celebrará por primera vez el Festival de la Luna del Cibao, una jornada dedicada a la cultura y las tradiciones chinas que se realizará este sábado 26 de septiembre, desde las 2:00 de la tarde hasta el anochecer, en el Parque Central de Santiago.

La actividad será de entrada gratuita y estará abierta para personas de todas las edades, con una programación que incluirá gastronomía, repostería china, productos asiáticos, presentaciones culturales y espacios recreativos para niños.

Peng NG, director de la Colonia China de Santiago, explicó que el festival busca acercar a las familias dominicanas a una de las principales celebraciones tradicionales de China. “Será una tarde para compartir, conocer y disfrutar de la cultura china en un ambiente familiar, abierto y gratuito para todos”, expresó.

La programación artística contará con la participación del Grupo Artístico Cultural de Hunan, además de danzas tradicionales, música en vivo, demostraciones de Kung Fu y Tai Chi y el tradicional desfile y danza del Dragón y el León.

Para los niños se habilitará una zona con tobogán, castillo, pintado de caritas y algodón dulce, mientras que la organización informó que la jornada contará con apoyo de la Defensa Civil, el Sistema 9-1-1, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

El Festival de la Luna, conocido también como Festival del Medio Otoño, está vinculado en la tradición china al encuentro familiar, la contemplación de la luna y el agradecimiento por la cosecha. Esta primera edición en Santiago busca convertir el Parque Central en un espacio de encuentro e intercambio cultural.

La iniciativa es organizada por la Fundación Jade y cuenta con el respaldo de la Embajada de China en República Dominicana y la Alcaldía de Santiago. La jornada concluirá al anochecer con un espectáculo de faroles iluminados, como cierre de la primera celebración del Festival de la Luna del Cibao.