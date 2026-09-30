Ulises Rodríguez presenta en Miami a Santiago como destino para nuevas inversiones

El alcalde expuso ante autoridades, empresarios e inversionistas internacionales los avances de la ciudad en movilidad, turismo, desarrollo urbano y sostenibilidad

Bartolo

Miami, Florida.– El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, presentó el martes 29 de septiembre en Miami el proceso de transformación urbana que experimenta la ciudad y las oportunidades que ofrece para nuevas inversiones, durante la 28.ª Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

Rodríguez expuso el tema “Santiago de los Caballeros: un modelo de crecimiento urbano e inversión” ante autoridades, empresarios e inversionistas de distintos países, en un encuentro celebrado bajo el lema “La gobernanza en transición: ciudades líderes en una nueva era global”.

Durante su intervención, el ejecutivo municipal destacó proyectos como el Monorriel y el Teleférico, así como el crecimiento de nuevas edificaciones residenciales y corporativas, hoteles y plazas comerciales. “Santiago no solo está creciendo. Santiago se está transformando”, afirmó.

El alcalde también resaltó el potencial turístico de Santiago, sustentado en su patrimonio histórico, cultura, gastronomía y tradiciones, además de la producción de tabaco premium del Cibao. Recordó igualmente la promoción de la ciudad como destino durante FITUR, en Madrid.

Entre las fortalezas para captar capitales mencionó el turismo de salud, las universidades, las zonas francas, el sector empresarial y el Aeropuerto Internacional del Cibao. Rodríguez sostuvo que el crecimiento económico debe avanzar acompañado de planificación urbana y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida.

En materia ambiental y de recuperación urbana, citó el saneamiento del Arroyo Gurabo, la protección de las riberas del río Yaque del Norte, la transformación de la cañada de Hoya de Caimito y la renovación del entorno del Hospedaje Yaque, además de espacios públicos como el Parque Villa Olga y el Parque de la Mujer.

Rodríguez afirmó que el desarrollo de Santiago requiere coordinación entre el Gobierno central, el Ayuntamiento, el sector privado, las universidades y la sociedad civil, y cerró su participación con una invitación directa a los inversionistas. “Las puertas de Santiago están abiertas para los empresarios, para los inversionistas, para los visitantes y para todos aquellos que quieran formar parte de esta nueva etapa de nuestra ciudad”, manifestó.