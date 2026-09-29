Empresario Michel Brukirer encabeza ofensiva ambiental para recuperar el río Bella Vista

Autoridades, organismos de socorro, voluntarios y miembros del Club de Leones participaron durante dos días en labores de limpieza y concienciación en Sosúa

Bartolo García

Sosúa.– El empresario Michel Brukirer, presidente del Club de Leones de Sosúa, encabezó una jornada de saneamiento y recuperación del río Bella Vista, en la provincia Puerto Plata, con la participación de autoridades, organismos de socorro y miembros de la comunidad.

La iniciativa estuvo orientada a reducir la contaminación y promover la protección de este recurso natural, mediante labores de recolección de desechos desarrolladas en distintos puntos de la zona.

Brukirer destacó que la preservación de las cuencas hidrográficas requiere la participación activa de toda la ciudadanía y llamó a convertir este tipo de acciones en un compromiso permanente que involucre a los sectores público, privado y social.

Las labores se desarrollaron durante los días 26 y 27 de septiembre, con la integración de miembros de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, autoridades municipales, integrantes del Club de Leones y voluntarios de Sosúa.

Además de la recolección de residuos, la jornada incluyó acciones de concienciación sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos, con el propósito de reducir prácticas que puedan afectar el río y su entorno.

Los participantes también promovieron mensajes dirigidos a fortalecer la prevención del impacto ambiental y fomentar una mayor responsabilidad comunitaria en la protección de los espacios naturales de Sosúa.

La jornada cerró con un llamado de Brukirer a mantener de forma continua las acciones de saneamiento y prevención en el río Bella Vista, mediante la coordinación entre autoridades, organizaciones sociales, sector privado y residentes de Sosúa.