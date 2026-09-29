DNCD ocupa 24 paquetes de presunta cocaína ocultos en buque en Haina Oriental

Agentes de la DNCD, junto al Ministerio Público y el CESEP, localizaron el alijo amarrado con sogas al costado de estribor de un buque que se disponía a zarpar hacia Puerto Rico

Bartolo García

Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Ministerio Público y del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) incautaron 24 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína en el Puerto de Haina Oriental, en Santo Domingo Oeste.

Las unidades realizaban labores de patrullaje preventivo y vigilancia marítima cuando observaron una pequeña embarcación en actitud sospechosa próxima al buque, situación que motivó la activación del protocolo correspondiente.

Durante la revisión de la estructura externa, personal de apoyo táctico detectó dos cabos o sogas asegurados en el lado de estribor. Al izarlos hacia la cubierta principal, recuperó un saco que contenía los 24 paquetes en forma de panelas, envueltos en cinta adhesiva.

Según la DNCD, la intervención permitió frustrar la maniobra antes de que el buque zarpara desde Haina Oriental con destino a Puerto Rico. Las investigaciones buscan establecer cómo fue colocado el cargamento y determinar quiénes participaron en la acción.

Por el caso, el Ministerio Público y la DNCD han interrogado a varias personas y mantienen abiertas las pesquisas para identificar, localizar y capturar a los integrantes de la estructura presuntamente vinculada con el alijo.

La institución antidrogas indicó que estas acciones forman parte de su estrategia de inteligencia y coordinación interinstitucional contra el narcotráfico internacional, con respaldo de organismos de inteligencia del Estado y unidades especializadas de seguridad portuaria.

Los 24 paquetes fueron embalados conforme a los protocolos de cadena de custodia y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), organismo que determinará mediante análisis de laboratorio el tipo y peso exacto de la sustancia ocupada.