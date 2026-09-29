Abinader lanza advertencia a delincuentes: “Es cuestión de tiempo que los vamos a capturar”

El presidente aseguró que el Gobierno reforzará la persecución del crimen con nuevas tecnologías, mayor capacidad policial y las penas contempladas en el nuevo Código Penal

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader advirtió que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados, al asegurar que las autoridades cuentan con la tecnología, el personal y la decisión para fortalecer la lucha contra la delincuencia. “Todo el que cometa un acto criminal, usted puede estar seguro que es cuestión de tiempo que lo vamos a apresar”, afirmó.

Faride Raful

El mandatario sostuvo además que el nuevo Código Penal endurece las penas e incorpora en determinados casos el cúmulo de condenas, por lo que advirtió que quienes sean sometidos a la justicia por hechos criminales enfrentarán mayores consecuencias. “Con el nuevo Código Penal, si van a la justicia, no les va a ir bien”, expresó.

La seguridad ciudadana es una de nuestras prioridades. Seguimos fortaleciendo la reforma policial y trabajando cada día para garantizar mayor tranquilidad a las familias dominicanas. Un solo hecho de violencia es demasiado.#LAagendaSemanal pic.twitter.com/N0tf1BbxrR — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 29, 2026

Abinader afirmó que cerca del 80 % de quienes cometen homicidios tienen varias órdenes de arresto, y señaló que la instrucción impartida a las autoridades es localizarlos antes de que puedan cometer nuevos hechos violentos. “Esa lista se va a ir a buscar. O se entrega, o se busca. Y la orden que hay es que se busque”, enfatizó.

Las declaraciones se produjeron durante una exposición sobre los avances que el Gobierno atribuye al Plan de Seguridad Ciudadana y a la reforma policial, desarrollados mediante la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, la DNCD, Migración y otras instituciones vinculadas a la seguridad.

En materia de patrullaje, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que la proporción de miembros de la Policía destinada a las calles pasó de 12 % a 31 %. Por su parte, el director de la Policía Nacional anunció la incorporación de 20 nuevos departamentos con personal mejor equipado, que comenzarán a operar a partir de este viernes, iniciando en La Altagracia. El incremento hasta 31 % también ha sido citado oficialmente como uno de los avances de la reforma policial.

Según los datos presentados por las autoridades, más de 3,500 agentes se encuentran en un plan de protección de la escena del delito y 400 nuevos policías serán incorporados al DICRIM. El Gobierno informó además que dispone de 10,000 cámaras corporales para agentes del nuevo modelo de patrullaje y de investigación.

Entre las capacidades tecnológicas que el Gobierno reportó como incorporadas a la Policía Nacional figuran sistemas de identificación dactiloscópica y biométrica, herramientas para correlacionar armas de fuego y la aplicación LARCO para registrar detenidos en tiempo real. Abinader sostuvo que estos recursos, junto al fortalecimiento del personal y la reforma institucional, forman parte de la estrategia oficial para ampliar la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.