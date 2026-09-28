PLD pone en duda la reforma policial y alerta por robos, asaltos y extorsiones

La organización opositora sostiene que la reforma no ha dado los resultados esperados y cita encuestas que mantienen la delincuencia entre las principales preocupaciones de la población

Bartolo García

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que la reforma policial impulsada por el Gobierno podría encaminarse hacia un “eventual fracaso”, al considerar que persisten problemas de seguridad ciudadana sin que, a su juicio, se hayan producido los resultados prometidos.

La organización opositora señaló que los robos, asaltos y extorsiones continúan afectando a la población, y sostuvo que esa realidad evidencia las dificultades que enfrenta el proceso de transformación de la Policía Nacional.

El PLD también expresó preocupación por las muertes ocurridas durante intervenciones policiales, un tema que incluyó entre los elementos que, según su posición, deben ser revisados dentro de la reforma y de las políticas de seguridad pública.

Como parte de sus cuestionamientos, el partido citó la encuesta Gallup publicada en mayo de 2026, según la cual el 55 % de los dominicanos consideró que el Gobierno realizaba un mal trabajo en materia de seguridad ciudadana.

La organización hizo referencia además a la encuesta ACD Media de julio de 2026, que colocó la delincuencia como la segunda preocupación nacional, dato que utilizó para reforzar su argumento sobre la percepción de inseguridad.

Para el PLD, esos indicadores reflejan que la reforma policial todavía no logra traducirse en una mejora suficientemente visible para la ciudadanía, por lo que reclamó medidas que produzcan resultados concretos en prevención, persecución del delito y protección de la población.

El partido opositor insistió en que la seguridad ciudadana debe medirse por la capacidad del Estado para reducir los hechos delictivos y generar confianza en las autoridades, y exigió al Gobierno acelerar los resultados de la reforma policial.