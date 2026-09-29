ETED intervendrá seis líneas de 69 kV con trabajos de mantenimiento y renovación

La programación abarca seis líneas de transmisión desde este martes 29 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2026, con sustitución de estructuras, mantenimiento preventivo y reconducción en distintas zonas del país

Bartolo García

Santo Domingo.– La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizará desde este martes 29 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2026 trabajos programados en un total de seis líneas de transmisión de 69 kV, como parte de las acciones dirigidas a preservar las condiciones operativas de la infraestructura y contribuir a la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Este martes 29 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, las brigadas intervendrán la línea Pimentel–Hatillo para sustituir estructuras deterioradas. Las labores tendrán incidencia en comunidades de Sánchez Ramírez, entre ellas Cotuí, La Mata, La Sabana, Los Pinos, El Tope, Los Mineros, Hatillo y otras localidades, además de las empresas Pastas Alimenticias y Procesadora de Alimentos (Prodal).

Para el miércoles 30 de septiembre, la ETED programó trabajos en dos líneas. En la CZFI Santiago–SAJOMA, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, se sustituirán estructuras deterioradas con incidencia en sectores como La Herradura, Villa Liberación, Hato del Yaque, Villa Bao, San José de las Matas, Las Placetas y Mata Grande. Ese mismo día, entre 6:00 y 10:00 de la mañana, se intervendrá Villa Duarte–Timbeque I, con impacto en Molinos del Ozama y sin comunidades afectadas, según la empresa.

El jueves 1 de octubre de 2026, de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se realizará mantenimiento preventivo en la cuarta línea programada, Cruce de Cabral I–Duvergé–Jimaní. Los trabajos implicarán interrupciones en Jimaní y Las Damas, provincia Independencia; Neyba, en Bahoruco, y Las Salinas, en Barahona, además de la Hidroeléctrica Las Damas y Khoury Industrial.

La programación continuará el viernes 2 de octubre de 2026 con la quinta intervención, correspondiente a la línea Romana–Pintao, donde se ejecutará la reconducción de dos kilómetros entre 9:00 de la mañana y 3:00 de la tarde. Estas labores abarcarán Batey Peligro, Batey Lechuga, Guaymate y Rancho Peligro, en La Romana.

También el viernes 2 de octubre será intervenida la sexta línea, Km. 15 de Azua–Sabana Yegua, entre 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, para sustituir estructuras deterioradas. Los trabajos tendrán incidencia en Villarpando, provincia Azua, y en la Central Hidroeléctrica Magüeyal.

La ETED indicó que las seis intervenciones se desarrollarán durante cuatro jornadas, entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, como parte de su estrategia de fortalecimiento y modernización de la red nacional de transmisión eléctrica.