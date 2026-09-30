El Jacagüero
NacionalesEconomía

República Dominicana entra al top 10 turístico de América Latina y ocupa el puesto 66 del mundo

Por El Jacaguero0 comentarios
República Dominicana entra al top 10 turístico de América Latina y ocupa el puesto 66 del mundo
Playas de República Dominicana mejores con hoteles

El país ocupa el noveno puesto regional en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 del Foro Económico Mundial, entre 110 economías evaluadas

Bartolo García

República Dominicana figura entre los 10 países de América Latina con mejores condiciones para atraer, apoyar y sostener el turismo, según el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 (TTDI, por sus siglas en inglés) publicado por el Foro Económico Mundial. El país se posicionó noveno en la región y número 66 entre 110 economías evaluadas, con una puntuación de 3.9.

playas de republica dominicana mejores1

El índice analiza las condiciones y políticas que permiten el desarrollo sostenible y resiliente del sector turístico, y no mide directamente indicadores como llegada de visitantes, gasto o ingresos turísticos. Las puntuaciones se establecen en una escala de 1 a 7, donde el nivel más alto representa mejores condiciones para el desarrollo de la actividad.

En América Latina, Brasil encabeza la clasificación regional, seguido por Chile y México. Argentina aparece en el cuarto puesto, Costa Rica en el quinto y Colombia en el sexto, de acuerdo con los resultados de la clasificación internacional.

A estos países les siguen Perú y Panamá, antes de República Dominicana, mientras Uruguay completa las primeras 10 posiciones de América Latina. En la clasificación mundial, Perú ocupa el puesto 64, Panamá el 65 y República Dominicana el 66.

playas de republica dominicana mejores

Para establecer las posiciones, el Foro Económico Mundial toma en consideración aspectos como seguridad, salud e higiene, recursos humanos, mercado laboral, competitividad de precios e infraestructura turística, así como las condiciones del transporte aéreo, terrestre y portuario.

La evaluación también incorpora los recursos naturales y culturales, la sostenibilidad ambiental y la preservación de la naturaleza, además del manejo de problemas relacionados con la contaminación y el impacto socioeconómico generado por el desarrollo turístico.

El informe señala que República Dominicana se mantiene dentro del grupo latinoamericano mejor posicionado en cuanto a condiciones para sostener el desarrollo del turismo, en una medición que compara la capacidad de 110 economías para respaldar y fortalecer ese sector.

Con datos de actualidad.rt.com

El Jacaguero

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Conversación

Sé el primero en comentar

Comparte tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con .

Continúa leyendo

Noticias relacionadas