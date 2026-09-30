República Dominicana entra al top 10 turístico de América Latina y ocupa el puesto 66 del mundo

El país ocupa el noveno puesto regional en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 del Foro Económico Mundial, entre 110 economías evaluadas

Bartolo García

República Dominicana figura entre los 10 países de América Latina con mejores condiciones para atraer, apoyar y sostener el turismo, según el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026 (TTDI, por sus siglas en inglés) publicado por el Foro Económico Mundial. El país se posicionó noveno en la región y número 66 entre 110 economías evaluadas, con una puntuación de 3.9.

El índice analiza las condiciones y políticas que permiten el desarrollo sostenible y resiliente del sector turístico, y no mide directamente indicadores como llegada de visitantes, gasto o ingresos turísticos. Las puntuaciones se establecen en una escala de 1 a 7, donde el nivel más alto representa mejores condiciones para el desarrollo de la actividad.

En América Latina, Brasil encabeza la clasificación regional, seguido por Chile y México. Argentina aparece en el cuarto puesto, Costa Rica en el quinto y Colombia en el sexto, de acuerdo con los resultados de la clasificación internacional.

A estos países les siguen Perú y Panamá, antes de República Dominicana, mientras Uruguay completa las primeras 10 posiciones de América Latina. En la clasificación mundial, Perú ocupa el puesto 64, Panamá el 65 y República Dominicana el 66.

Para establecer las posiciones, el Foro Económico Mundial toma en consideración aspectos como seguridad, salud e higiene, recursos humanos, mercado laboral, competitividad de precios e infraestructura turística, así como las condiciones del transporte aéreo, terrestre y portuario.

La evaluación también incorpora los recursos naturales y culturales, la sostenibilidad ambiental y la preservación de la naturaleza, además del manejo de problemas relacionados con la contaminación y el impacto socioeconómico generado por el desarrollo turístico.

El informe señala que República Dominicana se mantiene dentro del grupo latinoamericano mejor posicionado en cuanto a condiciones para sostener el desarrollo del turismo, en una medición que compara la capacidad de 110 economías para respaldar y fortalecer ese sector.

Con datos de actualidad.rt.com