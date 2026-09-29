Puerto de La Romana será remodelado desde octubre para modernizar sus operaciones

Alejandro Campos informó que la obra fue adjudicada en agosto y que comenzará tras completar los trámites legales y certificaciones de la Contraloría

Bartolo García

La Romana.– La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) iniciará en octubre los trabajos de remodelación y adecuación del Puerto de La Romana, anunció su director ejecutivo, Alejandro Campos, durante un recorrido de supervisión por la terminal como parte del plan nacional de seguimiento a las infraestructuras portuarias.

Campos explicó que la obra fue adjudicada en agosto y su ejecución comenzará una vez concluyan los trámites legales y las certificaciones correspondientes de la Contraloría General de la República. El seguimiento técnico estará bajo la responsabilidad de Marlon Ramírez, director de Ingeniería de Apordom.

El funcionario sostuvo que la intervención responde a una demanda planteada durante años por distintos sectores y destacó la importancia estratégica de la terminal para las operaciones comerciales, turísticas y de control en la región Este.

“Más allá de las operaciones comerciales, el punto principal aquí es la seguridad”, afirmó Campos, quien señaló que el puerto funciona como un nodo neurálgico para apoyar las labores de prevención y control de las Fuerzas Armadas en esa zona del país.

Durante el recorrido, el director de Apordom resaltó además el crecimiento económico y turístico de La Romana, citando las inversiones de Central Romana para ampliar su terminal de cruceros, los acuerdos con MSC para nuevas inversiones en Isla Catalina y la entrega del muelle de Catalina.

El comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, indicó que una infraestructura portuaria adecuada permitirá fortalecer el patrullaje del litoral y respaldar las actividades comerciales y turísticas, mientras el CESEP reiteró su compromiso con el cumplimiento de los códigos internacionales de protección de buques e instalaciones portuarias.

El alcalde de La Romana, Eduardo Kery, valoró el anuncio y agradeció al Gobierno y a las autoridades portuarias por atender un reclamo de años. La remodelación prevista para octubre busca mejorar las condiciones operativas del puerto y responder al crecimiento que registra la provincia.