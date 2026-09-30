Abinader honra a Joheirry Mola con Medalla Presidencial tras conquistar Miss Mundo 2026

La dominicana recibió en el Palacio Nacional la Medalla Presidencial al Mérito Civil, luego de convertirse en la segunda representante del país en conquistar el título de Miss Mundo

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, recibió el lunes 28 de septiembre en el Palacio Nacional a Joheirry Mola, ganadora de Miss Mundo 2026, tras su triunfo en el certamen internacional celebrado el pasado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó a Mola por su victoria y por la representación de República Dominicana en el escenario internacional. La joven se convirtió en la segunda dominicana en alcanzar la corona de Miss Mundo.

Como parte del acto, Abinader otorgó a Joheirry Mola la Medalla Presidencial al Mérito Civil, en reconocimiento a su trayectoria, civismo y fe en el país, según informó la Presidencia de la República.

La conquista de Mola marcó el regreso de la corona de Miss Mundo a República Dominicana después de 44 años, desde que Mariasela Álvarez obtuvo el título internacional en 1982.

Mola, de 24 años, es docente y comunicadora. Durante su participación en el certamen promovió mensajes relacionados con la educación, el servicio y el propósito, y en la etapa final destacó la enseñanza del inglés a los niños como una herramienta para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación.

Abinader había celebrado públicamente el triunfo de la dominicana a través de su cuenta en X, donde destacó que su victoria representó un hecho histórico para República Dominicana y expresó la celebración del país por la conquista de la corona mundial.

En la recepción también participaron Diany Mota, presidenta de Miss Mundo Dominicana; Diana Victoria Mota, directora de la organización, y Mariasela Álvarez, primera dominicana en obtener la corona mundial, entre otros asistentes.