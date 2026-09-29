Marino Concepción abre nueva temporada de “Hablemos de Trayectoria” por los 100 años de la radio

La segunda temporada del proyecto celebrará los 100 años de la radio dominicana con 12 episodios dedicados a figuras que han marcado la locución y la comunicación nacional

Bartolo García

La Vega.– “Hablemos de Trayectoria” estrenará este sábado 3 de octubre, a las 7:00 de la noche por Microvisión, el primer episodio de su segunda temporada, que tendrá como protagonista al reconocido locutor y conductor de ceremonias Marino Concepción.

La nueva entrega del proyecto televisivo y digital estará enmarcada en la celebración de los 100 años de la radio dominicana, con el propósito de reconocer a hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo de la radiodifusión nacional, especialmente desde la región del Cibao.

A lo largo de 12 episodios, la producción presentará las vivencias, desafíos, logros y aportes de figuras vinculadas a la radio, con historias dirigidas a preservar su legado y acercarlo a las nuevas generaciones de comunicadores.

La temporada comenzará con una conversación con Marino Concepción, una de las figuras reconocidas de la locución y la conducción de ceremonias en República Dominicana, cuya trayectoria ha estado marcada por su trabajo en los medios y el reconocimiento de colegas y público.

Durante el episodio, la audiencia podrá conocer momentos relevantes de su carrera, los retos enfrentados y las experiencias que marcaron su desarrollo profesional, dentro de un formato centrado en el testimonio personal y la memoria de sus protagonistas.

Grecheen Acosta, productora de “Hablemos de Trayectoria”, destacó que esta segunda temporada busca preservar y compartir la historia de quienes abrieron camino en los medios de comunicación. “Tenemos la oportunidad de inspirar a las presentes y futuras generaciones con historias de vida auténticas”, expresó.

Con el estreno dedicado a Marino Concepción, “Hablemos de Trayectoria” inicia una temporada enfocada en documentar el legado de grandes voces de la radio dominicana, con nuevas entregas que buscarán rescatar sus aportes y convertir sus experiencias en una referencia para el público.