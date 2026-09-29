El Varón de la Bachata acelera su carrera internacional con gira y nuevo álbum de 13 canciones

Tras ser reconocido en Washington, el artista iniciará el 10 de octubre una gira internacional desde Montreal y estrenará “Mañana”, su nueva producción discográfica

Bartolo García

Washington D. C.– El Varón de la Bachata recibió un reconocimiento por su trayectoria artística durante su visita a la capital estadounidense, donde además ofreció un concierto a casa llena pese a las fuertes lluvias registradas durante la presentación.

Las condiciones climáticas no impidieron que el público permaneciera en el lugar y acompañara al intérprete durante el espectáculo, coreando, bailando y cantando sus canciones a lo largo de la jornada.

Tras su paso por Washington, el bachatero se prepara para iniciar una nueva gira internacional el próximo sábado 10 de octubre, cuyo primer destino anunciado será Montreal, Canadá, antes de continuar con otros compromisos fuera de República Dominicana.

Ese mismo día está previsto el lanzamiento de “Mañana”, su nueva producción discográfica, con la que el artista abrirá una nueva etapa musical de manera simultánea con el comienzo de su recorrido internacional.

El álbum estará compuesto por 13 temas inéditos, seleccionados como parte de una propuesta renovada que acompañará esta nueva fase de la carrera del intérprete.

Eduardo Bencosme, mánager del artista, afirmó que El Varón de la Bachata atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria y destacó el trabajo realizado en el nuevo material. “Esta nueva producción es un álbum muy bien elaborado, con canciones de mucha calidad”, expresó.

Con el reconocimiento recibido en Washington, el inicio de su gira desde Canadá y el estreno de “Mañana” el 10 de octubre, El Varón de la Bachata concentrará en una misma fecha dos de sus principales proyectos artísticos de esta etapa.