Aralís Rodríguez, León Octavio y Avelino Stanley impulsan ventas y atención en la Feria del Libro

Sus obras sobre Antonio Guzmán, un universo utópico y la literatura infantil dominicana captan la atención de lectores y visitantes

Santo Domingo.– Las jornadas de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo han colocado bajo los reflectores las obras de Aralís Rodríguez, León Octavio Osorno y Avelino Stanley, cuyas propuestas de ficción histórica, utopía y documentación literaria han generado encuentros con lectores, presentaciones y ventas durante el evento cultural.

La escritora dominicana Aralís Rodríguez presentó su novela El último viaje del presidente, publicada en Madrid en 2025 por Huerga y Fierro y centrada en la figura del expresidente Antonio Guzmán Fernández. La obra fue analizada en el Museo de Historia y Geografía por Carmen Imbert Brugal y Jochi Herrera.

Durante el panel se destacó la colaboración de familiares de Guzmán Fernández, entre ellos su hija Sonia Guzmán y su nieta Rosario Guzmán, quienes aportaron informaciones para el proceso de creación. Los participantes valoraron la novela como una propuesta de ficción histórica que recupera aspectos de la memoria nacional.

Otro de los títulos presentados fue El Bando de Villamaga, del colombiano León Octavio Osorno, una obra concebida hace 25 años que combina dibujo, fotografía artística, poesía, ficción, periodismo, caricatura y otras formas de expresión. Su presentación reunió en el Museo de Arte Moderno a escritores, artistas, bibliotecarios, gestores culturales y lectores.

Durante su visita, León Octavio también entregó a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña un ejemplar de La Biobiblia Laica, manuscrito elaborado durante aproximadamente 30 años. El autor agradeció además la recepción ofrecida a su obra y las muestras de solidaridad con Colombia.

En tanto, Avelino Stanley ha llamado la atención con Historia de la Literatura Infantil y Juvenil Dominicana, una publicación enciclopédica de casi mil páginas dedicada a documentar la trayectoria de libros y autores del género. La obra tiene un precio de RD$5,000 por ejemplar y, según informó Stanley, durante una jornada se vendieron 12 unidades, cinco de ellas adquiridas por una misma persona.

La presencia de estas tres propuestas ha marcado parte de la agenda literaria de la Feria, combinando ficción vinculada con la historia política dominicana, experimentación artística y una extensa investigación sobre la literatura infantil y juvenil nacional, en medio de un programa que continúa reuniendo a autores, editores, libreros y lectores.

Con información de José Rafael Sosa