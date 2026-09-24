Alexis Gómez lidera la producción audiovisual de “El Reencuentro” de El Prodigio y Banda Real

El CEO de Algo Media Group encabezó la propuesta visual del concierto celebrado en la Gran Arena del Cibao, con escenografía digital, videos e intros personalizados

Bartolo García

Santiago.– Alexis Gómez, CEO de Algo Media Group, encabezó la producción audiovisual del concierto “El Reencuentro” de El Prodigio y Banda Real, celebrado en la Gran Arena del Cibao con una propuesta centrada en tecnología, creatividad e innovación.

La puesta en escena incorporó videos, intros personalizados y escenografía digital, recursos diseñados para ofrecer una identidad visual diferente a cada tema interpretado durante el espectáculo.

El Prodigio

Uno de los conceptos principales de la producción fue el denominado “Túnel del Tiempo”, mediante el cual se recreó visualmente un recorrido de 22 años utilizando naves espaciales, escenarios interplanetarios, imágenes del universo y diferentes atmósferas digitales.

Gómez explicó que cada producción artística requiere de innovación y creatividad, y calificó el proyecto como un reto y un desafío para Algo Media Group. También agradeció la confianza depositada por El Prodigio y Banda Real para desarrollar la propuesta audiovisual.

“Fue un gran reto y un desafío para Algo Media Group, pero estamos muy agradecidos por la oportunidad y por la confianza que nos otorgó El Prodigio y Banda Real”, expresó el productor al referirse al trabajo realizado para el concierto.

El ejecutivo señaló que el objetivo fue integrar la música con los recursos audiovisuales para ofrecer al público una experiencia que trascendiera el formato tradicional de un concierto, combinando los elementos escénicos con el desarrollo de cada presentación musical.

Algo Media Group ha participado además en otras producciones y durante tres años tuvo a su cargo trabajos vinculados al Torneo de Baloncesto Superior de Santiago. La empresa indicó que continuará apostando por la creación de conceptos audiovisuales para grandes producciones artísticas.