Frank Ramírez asegura pago de más de RD$400 millones a productores de San Juan

El diputado del PRM afirmó que los recursos cubrirán principalmente compromisos por habichuelas y compensaciones por cebolla, y aseguró que el desembolso se realizará antes de 20 días

Bartolo García

Santo Domingo.– El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por San Juan, Frank Ramírez, aseguró que el Gobierno pagará más de RD$400 millones a productores de esa provincia, correspondientes principalmente a compromisos pendientes por habichuelas y compensaciones por la compra de cebolla.

Ramírez afirmó que, tras ser informado sobre deudas acumuladas entre 2023 y 2025, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, inició junto al presidente Luis Abinader las gestiones necesarias para avanzar con los pagos, en coordinación con la Contraloría General de la República.

El legislador aseguró que el desembolso será realizado antes de 20 días, plazo dentro del cual, según sus declaraciones, se efectuarán los pagos por habichuelas y las compensaciones vinculadas a la compra de cebolla.

El diputado destacó la disposición de Espaillat para dialogar con los diferentes sectores agrícolas y sostuvo que el ministro ha mantenido una posición de apertura y concertación desde que asumió sus funciones, escuchando las demandas de productores, asociaciones y representantes de distintos rubros.

Las declaraciones se producen mientras productores agrícolas y propietarios de maquinarias de San Juan y Elías Piña mantienen reclamos por compromisos pendientes. De acuerdo con los manifestantes, estos incluyen pagos relacionados con habichuelas, cebolla y trabajos de preparación de terrenos.

Según los productores movilizados, dentro de los compromisos reclamados figuran unos RD$125 millones por labores agrícolas y asistencia pendientes desde 2021. Esta cifra corresponde a lo planteado por los manifestantes y se suma a las reclamaciones que han motivado una vigilia permanente.

Ramírez pidió a los productores mantener la tranquilidad y confiar en las gestiones anunciadas. El legislador atribuyó el eventual desembolso al compromiso asumido por el presidente Abinader con los agricultores de San Juan y reiteró que, conforme a lo informado por él, los pagos se realizarán dentro del plazo de 20 días.