El Jacagüero
Nacionales

César Ruiz entrega chalecos salvavidas a la Cruz Roja para fortalecer labores de asistencia en Las Terrenas

Por El Jacaguero0 comentarios
César Ruiz entrega chalecos salvavidas a la Cruz Roja para fortalecer labores de asistencia en Las Terrenas

Las Terrenas, Samaná.– Como parte de su compromiso con el bienestar y la seguridad de la comunidad, el abogado César Ruiz realizó la entrega de chalecos salvavidas a la Cruz Roja en Las Terrenas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las labores de prevención, asistencia y respuesta que desarrolla esta institución en el municipio.

La iniciativa busca dotar al personal de la Cruz Roja de herramientas que permitan realizar sus labores con mayores niveles de seguridad y preparación, especialmente durante operativos y situaciones de emergencia relacionadas con las playas y actividades acuáticas que caracterizan a este importante destino turístico.

Durante la entrega, Ruiz destacó la importancia de respaldar a las instituciones y voluntarios que diariamente trabajan al servicio de la ciudadanía, señalando que contribuir con su labor también representa una manera de aportar al desarrollo y bienestar de Las Terrenas.

“Las Terrenas es nuestra comunidad y todos tenemos la responsabilidad de aportar desde nuestras posibilidades. Con esta entrega queremos apoyar a los hombres y mujeres de la Cruz Roja que están siempre disponibles cuando alguien los necesita. Estos chalecos representan una herramienta para que puedan realizar su trabajo con mayor seguridad y continuar protegiendo vidas”, expresó César Ruiz.

Ruiz señaló, además, que continuará impulsando acciones dirigidas a responder a necesidades concretas de diferentes sectores de Las Terrenas, trabajando de cerca con organizaciones comunitarias e instituciones que prestan servicios a la población.

La entrega de los chalecos forma parte de las iniciativas comunitarias que César Ruiz viene desarrollando en el municipio, enfocadas en contribuir con soluciones y respaldar acciones que generen un impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes.

El Jacaguero

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Conversación

Sé el primero en comentar

Comparte tu opinión

Tu dirección de correo no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con .

Continúa leyendo

Noticias relacionadas