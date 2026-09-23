César Ruiz entrega chalecos salvavidas a la Cruz Roja para fortalecer labores de asistencia en Las Terrenas

Las Terrenas, Samaná.– Como parte de su compromiso con el bienestar y la seguridad de la comunidad, el abogado César Ruiz realizó la entrega de chalecos salvavidas a la Cruz Roja en Las Terrenas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las labores de prevención, asistencia y respuesta que desarrolla esta institución en el municipio.

La iniciativa busca dotar al personal de la Cruz Roja de herramientas que permitan realizar sus labores con mayores niveles de seguridad y preparación, especialmente durante operativos y situaciones de emergencia relacionadas con las playas y actividades acuáticas que caracterizan a este importante destino turístico.

Durante la entrega, Ruiz destacó la importancia de respaldar a las instituciones y voluntarios que diariamente trabajan al servicio de la ciudadanía, señalando que contribuir con su labor también representa una manera de aportar al desarrollo y bienestar de Las Terrenas.

“Las Terrenas es nuestra comunidad y todos tenemos la responsabilidad de aportar desde nuestras posibilidades. Con esta entrega queremos apoyar a los hombres y mujeres de la Cruz Roja que están siempre disponibles cuando alguien los necesita. Estos chalecos representan una herramienta para que puedan realizar su trabajo con mayor seguridad y continuar protegiendo vidas”, expresó César Ruiz.

Ruiz señaló, además, que continuará impulsando acciones dirigidas a responder a necesidades concretas de diferentes sectores de Las Terrenas, trabajando de cerca con organizaciones comunitarias e instituciones que prestan servicios a la población.

La entrega de los chalecos forma parte de las iniciativas comunitarias que César Ruiz viene desarrollando en el municipio, enfocadas en contribuir con soluciones y respaldar acciones que generen un impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes.