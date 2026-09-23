Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026 otorgado a Pablo Mella, SJ.Una obra que reivindica la ética como eje esencial de la educación y la vida democrática

Santo Domingo, R.D. – La Fundación León Jimenes y la Dirección de la Feria del Libro otorgan el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2026 al filósofo Pablo Mella, SJ., por su libro Ética de la praxis educativa. Entre la profesionalidad y el compromiso personal publicado por la Editorial Universitaria Bonó.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo y durante un acto de entrega realizado en la sala Aida Bonnelly del Teatro Nacional, el ganador recibió RD$1,000,000.00 (un millón de pesos) neto de impuestos como premio, acompañado de un certificado.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y la presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes, Dra. María Amalia León, entregaron el premio a Pablo Mella junto a Reynaldo Chevalier, director de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, y los miembros del jurado.

Para esta vigésimo novena edición del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes, se presentaron 49 obras publicadas entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del año 2025. El jurado estuvo integrado por: Priscilla Velázquez Rivera, María Filomena González Canalda y Alejandro Arvelo Polanco. El director general de la Feria del Libro, Reynaldo Paulino Chevalier, presidio exoficio, con voz, pero sin voto, el citado jurado.

En sus palabras la Dra. María Amalia León expresó: «Para la familia León, en cuyo nombre me dirijo a ustedes, es motivo de gran regocijo realizar esta vigésimo novena edición del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes. Una vez más, renovamos nuestro compromiso con la literatura dominicana y con nuestros escritores, en la certeza de que la lectura, el conocimiento y la cultura son fuentes de primera importancia para trabajar juntos por una mejor nación».

Los criterios considerados por el jurado para escoger el ganador fueron: la trascendencia y calidad del texto, el manejo del lenguaje, la destreza intelectual o capacidad creativa, la estructura del libro, la originalidad y la contribución a la riqueza bibliográfica nacional.

El jurado valoró en su laudo la obra ganadora y su autor indicando que: «Pablo Mella, en esta composición, examina con rigor el sistema educativo actual, advierte sobre las amenazas y desafíos que lo condicionan y plantea la ética como el único camino capaz de devolverle su verdadero sentido».

«Reconocer una obra literaria es reconocer, al mismo tiempo, una vida dedicada al lenguaje. Es honrar las horas solitarias de escritura, las dudas, las correcciones, las renuncias, las búsquedas, las vigilias. Es decirle a un autor que alguien ha escuchado su palabra, que no ha caído en el vacío, y que la comunidad —su comunidad— la recibe como parte del patrimonio común», también destacó la Dra. León.