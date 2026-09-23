Leonel Fernández afirma que violencia “ha desbordado al Gobierno” tras recientes ataques

El expresidente expresó preocupación por hechos como el ataque contra Julián Oro Duro y la balacera registrada en Boca Chica

Bartolo García

El expresidente Leonel Fernández aseguró que la reciente escalada de hechos violentos en República Dominicana “ha desbordado al Gobierno”, al expresar preocupación por la forma en que se han producido algunos episodios criminales en los últimos días.

Durante una entrevista con la periodista Katherine Hernández, el también presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) se refirió al ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido. “Muy preocupante, diría yo, porque en los términos y en la forma que se está produciendo no tiene antecedentes en la República Dominicana”, expresó.

El exmandatario manifestó especial preocupación por los hechos violentos ocurridos dentro de residencias, al señalar que tradicionalmente los atracos, robos de vehículos u homicidios eran asociados principalmente a espacios públicos. “Una persona en la calle puede ser sujeto de un atraco; en tu casa, que te esperan para matarte, inaceptable”, sostuvo.

Fernández cuestionó lo ocurrido en la vivienda del artista y consideró que situaciones de esa naturaleza afectan la percepción de seguridad de las familias. “Pero que alguien penetre a la casa de un artista conocido y mate a su esposa y espere que llegue para agredirlo, ¿qué es eso?”, manifestó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo también hizo referencia al reciente ataque a tiros ocurrido en Boca Chica, donde varias personas fueron alcanzadas por disparos desde un vehículo. “Si alguien pasa en un vehículo y ametralla a un grupo que está en una esquina en Boca Chica, eso parece un tiempo de Al Capone, no de la República Dominicana”, declaró.

A juicio de Fernández, estos acontecimientos reflejan una situación que requiere una respuesta frente al avance de la violencia. En ese contexto, sostuvo que la inseguridad estaría afectando tanto los espacios públicos como la privacidad de los hogares, al señalar: “No hay ya la privacidad, la intimidad, no es posible. Hasta eso se ha perdido”.

Al cuestionar la respuesta oficial ante esos hechos, Fernández reiteró su valoración sobre la situación: “Ha desbordado al Gobierno, ha desbordado al Gobierno, eso es evidente”. Sus declaraciones constituyen una posición del dirigente opositor sobre los recientes episodios de violencia registrados en República Dominicana.