EDENORTE alcanza 60 % de avance en modernización de redes eléctricas en Loma de Cabrera

La empresa ha reconductado seis kilómetros de redes trifásicas para mejorar la estabilidad del voltaje; los trabajos, que conllevan una inversión de RD$11 millones, concluirán a mediados de octubre de 2026

Dajabón.– EDENORTE Dominicana informó que el proyecto de reconducción de redes de media tensión que ejecuta en Loma de Cabrera y otras comunidades fronterizas de Dajabón registra un avance de un 60 %, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la calidad y estabilidad del servicio eléctrico en la zona.

Hasta el momento, las brigadas técnicas han reconductado seis kilómetros de redes trifásicas pertenecientes al circuito DAJA104. Esta intervención permitirá mejorar los niveles de voltaje, aumentar la capacidad de distribución y reducir las interrupciones asociadas al deterioro de la infraestructura existente.

El proyecto representa una inversión aproximada de RD$11 millones y contempla su terminación para mediados de octubre de 2026. Una vez concluido, miles de clientes recibirán un servicio eléctrico más estable, seguro y eficiente.

Las comunidades beneficiadas incluyen Loma de Cabrera, Monte Grande, Corral Grande, El Corozo, Santiago de la Cruz, El Cajuil, El Cadillar, Pinar Claro, Palo Colorao, la frontera de Dajabón, Río Limpio, Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, El Carrizal, Mariano Cestero y Mochito.

Interrupciones necesarias para avanzar

EDENORTE explicó que la magnitud de los trabajos requiere interrupciones programadas para proteger al personal técnico y garantizar la ejecución segura de la sustitución de los conductores y las demás adecuaciones contempladas.

Las jornadas se realizan de manera escalonada: durante una semana se trabaja tres días y en la siguiente dos días. Las interrupciones programadas tienen una duración aproximada de entre dos y cinco horas, dependiendo de la complejidad de cada tramo intervenido.

La distribuidora aclaró que, además de estas suspensiones previamente coordinadas, Loma de Cabrera ha sido afectada ocasionalmente por averías provocadas por condiciones climáticas adversas, como fuertes ventarrones y lluvias torrenciales. Estos eventos extraordinarios han generado interrupciones adicionales que no forman parte del calendario regular del proyecto.

Ante esas situaciones, las brigadas de EDENORTE han sido movilizadas para identificar las averías, reparar los daños y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La empresa sostuvo que los trabajos constituyen una respuesta estructural a las necesidades eléctricas de Loma de Cabrera y las comunidades cercanas, ya que permitirán disponer de una red con mayor capacidad para enfrentar la creciente demanda energética y responder con más eficiencia ante posibles contingencias.

EDENORTE agradeció la comprensión de sus clientes durante el proceso de modernización y reiteró que las molestias temporales ocasionadas por las intervenciones se traducirán en beneficios permanentes para la población.

La institución reafirmó su compromiso de mantener informadas a las comunidades sobre el desarrollo de las jornadas y de concluir el proyecto dentro del plazo establecido, a mediados de octubre de 2026.