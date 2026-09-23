Abinader exige ante la ONU acción inmediata en Haití: “RD ha hecho su parte”

El presidente pidió completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, hacer cumplir el embargo de armas y fortalecer las instituciones haitianas

Bartolo García

Nueva York.– El presidente Luis Abinader llamó este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a pasar de las decisiones a la acción frente a la crisis de Haití, al advertir que las medidas aprobadas por el Consejo de Seguridad necesitan ahora tropas, recursos y mecanismos efectivos para su ejecución.

Durante su intervención en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General, el mandatario planteó como prioridades completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, hacer cumplir el embargo de armas, sancionar a quienes financian y protegen a las bandas y fortalecer la Policía, las Fuerzas Armadas y la justicia haitianas.

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Desde la ONU, el presidente @LuisAbinader destacó los avances impulsados por la República Dominicana para enfrentar desafíos como el aumento del nivel del mar y el sargazo, y llamó a que el financiamiento climático… pic.twitter.com/9lWKHquSrt — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) September 23, 2026

Abinader recordó que República Dominicana ha advertido desde 2021 sobre las consecuencias regionales de la crisis haitiana y destacó que la Resolución 2793 autorizó la Fuerza de Supresión de Bandas y una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas. “Renovar sin completar sería prolongar una promesa sin cumplirla”, expresó al señalar que el mandato vence el próximo 30 de septiembre.

El jefe de Estado advirtió sobre la gravedad de la situación y afirmó que la Asamblea General no puede resignarse a que las masacres se conviertan en la normalidad para el pueblo haitiano. Como ejemplo, mencionó que en la comunidad de Kenscoff fueron asesinadas al menos 47 personas en una sola noche, entre ellas cinco niños, y señaló que cerca de 1.5 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares.

Abinader sostuvo que República Dominicana “ha hecho su parte” y enumeró entre las acciones del país su contribución al consenso que permitió aprobar la resolución, el compromiso de aportar recursos al fondo fiduciario de la Fuerza, las facilidades para tránsito y logística desde territorio dominicano, la cooperación con el régimen de sanciones y la atención hospitalaria al personal de la misión.

El presidente insistió en que “no existe una solución dominicana a la crisis haitiana” y aseguró que ningún Estado u organismo puede imponer a República Dominicana que asuma esa responsabilidad. Agregó que el país continuará protegiendo sus fronteras, aplicando sus leyes migratorias y fortaleciendo sus Fuerzas Armadas, dentro de sus obligaciones internacionales.

Finalmente, Abinader afirmó que “la solución de Haití está en Haití” y sostuvo que corresponde a la comunidad internacional crear las condiciones para recuperar la seguridad y las instituciones en territorio haitiano. El mandatario planteó como objetivo que los niños puedan regresar a las escuelas, los jóvenes encuentren oportunidades en su país y, cuando existan las condiciones, la población pueda volver a votar.