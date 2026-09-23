República Dominicana se convierte en el centro de la conversación sobre IPD y Gobiernos Digitales en las Américas

El Ministerio de Administración Pública anunció la realización Foro Regional de Infraestructura Pública Digital (DPI) durante los días 29 y 30 de septiembre en el JW Marriott de Blue Mall, como antesala de la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital.

Santo Domingo, RD. – República Dominicana se transformará en el epicentro de la innovación digital de la región los días 29 y 30 de septiembre durante la celebración del Foro Regional de Infraestructura Pública Digital, en los salones del JW Marriott de Blue Mall.

En el foro, organizado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Oficina Gubernamental de la Tecnologías de la Información (OGTIC), participarán delegaciones oficiales de distintos gobiernos de América Latina, además de expertos, académicos, organismos internacionales, líderes del sector privado y de la sociedad civil.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que la realización de este foro destaca el liderazgo del país en materia de transformación digital a nivel público, pero además ofrece la oportunidad de mostrar los avances alcanzados en materia de identidad y autenticación digital, firma digital, interoperabilidad, simplificación de trámites y credenciales digitales.

Durante ambos días, expertos internacionales como la directora para América Latina y el Caribe de Co-develop, Aura Cifuentes; el especialista en Gobierno Digital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), José Luis Hernández; el líder regional senior para América Latina y el Caribe del Centro para la Infraestructura Pública Digital (CDPI), Manuel Aguilera, debatirán sobre el estado de las IDP’s en la región y cuáles brechas todavía existen.

El foro contará con la asistencia del director general de la OGTIC, Edgar Bastista, y la participación de otros funcionarios como los viceministros del MAP, Armando Manzueta (de Innovación y Tecnología) y Alán Jiménez (de Servicios Públicos), quienes ofrecerán detalles sobre los avances de la transformación digital, la implementación del Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos y la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, respectivamente.

Además, participarán el director de Transformación Digital de la OGTIC, Reyson Lizardo; el especialista digital para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Enrique Crespo; el director de Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente, Raymer Ortíz, para abordar los avances, oportunidades y desafíos enfrentados por el país durante la construcción de la IDP.

Carpeta Ciudadana

Durante el foro, la Oficina Gubernamental de la Tecnologías de la Información (OGTIC) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) realizarán el lanzamiento de la Carpeta Ciudadana y la Credenciales Verificables, una aplicación que permitirá centralizar y consultar los documentos personales de la ciudadanía; además de ofrecer detalles del estado de los trámites que se realizan dentro de la administración pública.

Red Gealc

El foro se realizará como antesala de la XX Reunión Anual de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC) y la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital, que se realizará en el país los primeros dos días del mes de octubre.

Las Reuniones Ministeriales de Red Gealc son una instancia bienal de alto nivel político que convoca a autoridades de países de América Latina y el Caribe, un entorno idóneo para establecer acciones conjuntas entre países de la red, fomentar la cooperación horizontal y discutir rumbos y tendencias de gobierno electrónico.