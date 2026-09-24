Americas Society entrega a Abinader su máximo honor por liderazgo y defensa democrática

El presidente dominicano recibió la Insignia de Oro, la más alta distinción de la organización, por el impacto de su gestión en República Dominicana y el hemisferio

Bartolo García

Nueva York.– Americas Society entregó al presidente Luis Abinader su Insignia de Oro, el máximo honor que concede la organización, durante una ceremonia celebrada en Nueva York, en reconocimiento a su liderazgo, al impacto de su gestión y a su contribución al fortalecimiento democrático, económico e institucional de República Dominicana y la región.

La distinción fue entregada en la sede de Americas Society por Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de su junta directiva, quienes destacaron el papel del mandatario dominicano en la recuperación económica y la cooperación regional.

Americas Society resaltó además el compromiso de Abinader con la defensa y fortalecimiento de la democracia, así como su participación en iniciativas de integración económica y seguridad en el hemisferio.

Tras recibir el reconocimiento, Abinader afirmó que su administración ha debido enfrentar distintos escenarios internacionales y destacó resultados económicos y sociales alcanzados durante su gestión, entre ellos crecimiento económico, reducción de la pobreza, mayor inversión extranjera y expansión del turismo y las exportaciones.

El mandatario señaló que su Gobierno mantiene una orientación favorable a la inversión, las empresas, la creación de empleos y la apertura de nuevas áreas de negocios, al mencionar sectores como zonas francas, dispositivos médicos, tecnología, inteligencia artificial y ensamblaje de semiconductores.

Al referirse a su legado político, Abinader sostuvo que uno de sus principales aportes ha sido el fortalecimiento de la democracia mediante el límite de dos períodos presidenciales, y aseguró que después de concluir su gestión continuará trabajando a favor de la democracia y de políticas orientadas al desarrollo.

Segal calificó el liderazgo de Abinader como transformador para República Dominicana y la región, mientras Gluski destacó la recuperación de la confianza, el fortalecimiento institucional y la cooperación regional. La Insignia de Oro ha sido concedida anteriormente a mandatarios como Ronald Reagan, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos y Luis Lacalle Pou, entre otros.