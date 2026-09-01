UCSD examina los cambios, alcances y desafíos del nuevo Código Penal dominicano

La actividad formativa, encabezada por el rector de la universidad, reunió a profesionales del ámbito jurídico para examinar el contenido de la legislación y sus efectos en la educación superior.

Santo Domingo, D. N.– La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) realizó una jornada formativa sobre el nuevo Código Penal Dominicano, con el propósito de facilitar la comprensión de sus disposiciones, con énfasis en aquellas vinculadas con la comunidad universitaria, el ejercicio docente y el sector educativo en general.

El encuentro fue encabezado por el rector de la UCSD, José Luis de la Cruz, y contó con la participación del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gustavo A. de los Santos Coll; del director de la Escuela de Derecho, Amauri Marco Martínez Abreu; así como de los docentes Rosalmy N. Guerrero y Edison Joel Peña.

Los panelistas, quienes también desempeñan destacadas funciones en la judicatura y otras áreas del derecho, abordaron diferentes dimensiones de la nueva legislación, bajo la moderación del jurista Ángel Gomera.

Durante sus exposiciones, los especialistas analizaron las nuevas tipificaciones delictivas incorporadas al Código Penal y explicaron disposiciones relacionadas con la transparencia, las responsabilidades personales e institucionales, así como las garantías y la protección de los derechos de las personas, entre otros temas relevantes.

De su lado, la vicerrectora académica, Carmen Consuelo López Brand, destacó la importancia que reviste el estudio de esta legislación para la universidad, debido a sus repercusiones jurídicas, sociales e institucionales.

Indicó que promover su análisis permite conocer su contenido, dimensionar sus efectos y fomentar una reflexión crítica y responsable sobre los retos que plantea su aplicación en la vida nacional.

Con esta actividad formativa, la UCSD reafirma su compromiso con la actualización profesional, el debate plural y la generación de espacios académicos que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento jurídico, la institucionalidad y el Estado de derecho, informó la academia en un documento de prensa.

La jornada, realizada en la Biblioteca Octavio A. Cardenal Beras Rojas, reunió a profesionales, docentes, estudiantes y representantes del ámbito jurídico interesados en conocer las novedades del Código Penal y reflexionar sobre los retos relacionados con su interpretación y aplicación.